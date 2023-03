„Beweisfoto“: Iris Klein soll Yvonne Woelke heimlich Dusch-Bilder mit Peter geschickt haben

Von: Lukas Einkammerer

Zuerst schien es so, als hätte Iris Klein mit dem Affären-Drama um ihren Noch-Ehemann Peter abgeschlossen. Nun soll sie Yvonne Woelke jedoch intime Fotos geschickt haben.

Update vom 13. März um 21:00 Uhr: Von wegen Waffenstillstand: Das Affären-Drama um Iris und Peter Klein und Yvonne Woelke nimmt wieder an Fahrt auf. Nachdem es in den letzten Tagen etwas ruhiger im Dschungelcamp-Eklat des Jahres geworden war, scheint die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nun neues Holz ins Feuer legen zu wollen.

Wie Yvonne Woelke gegenüber bild.de berichtet, soll Iris ihr vergangene Woche eine Sprachnachricht und Dusch-Bilder mit Peter geschickt haben, die entstanden sein sollen, nachdem die beiden Noch-Eheleute miteinander intim gewesen waren. „Er würde mich nur täuschen wollen, genauso wie er das bei ihr tun würde. Deswegen wollte sie mir dieses Beweisfoto senden“, erklärt die „Unter Uns“-Schauspielerin.

Das geht nun echt zu weit: Laut Yvonne Woelke soll Iris Klein ihr Duschfotos mit Peter geschickt haben. © IMAGO/STAR-MEDIA; Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Laut Yvonne Woelke soll Iris vorhaben, ihr bald noch weitere solche privaten Fotografien zukommen zu lassen – sehr zum Leidwesen der gebürtigen Berlinerin: „Ich wundere mich sehr, dass sie mir solche intimen Dinge schickt.“ Welche Taktik Iris damit verfolgt, ist unklar – aber nach der wochenlangen Schlammschlacht zwischen den beiden Frauen ist eh nur noch schwer erkennbar, was das Endziel der Reality-Darstellerin ist.

Erstmeldung vom 28. Februar 2023: Mallorca – Allmählich kann der Affären-Eklat um Yvonne Woelke (41), Iris Klein (55) und ihren Noch-Ehemann Peter (55) mit seinen zahllosen Wendungen und neuen Enthüllungen so manchem Liebesroman große Konkurrenz machen. Während sich auch Wochen nach dem Ende des Dschungelcamps noch immer die Schlagzeilen häufen, hat sich Iris‘ Tochter Daniela Katzenberger (36) lange Zeit aus der Situation rausgehalten. Doch nun bricht die Reality-Darstellerin ihr Schweigen – und lässt sich dabei die Gelegenheit nicht entgehen, ordentlich gegen Peter Klein auszuteilen.

Tränen am Esstisch: Daniela Katzenberger teilt Foto von am Boden zerstörter Iris Klein

In das Affären-Drama ihrer Mutter und ihres Stiefvaters wurde Daniela Katzenberger unfreiwillig hineingezogen – und obwohl sie damit kaum etwas zu tun hatte, prangte schnell auf vielen Boulevardtitelseiten ihr Gesicht. Zwar sprach sie Iris Klein ihre Unterstützung zu, bereits vor Wochen kündigte die Ehefrau von Lucas Cordalis (55) dann aber an, sich vorerst aus der brisanten Situation zurückzuziehen. Sie sei „keine Eheberaterin“, erklärte sie damals in ihrer Instagramstory.

Nach einer längeren Social-Media-Pause meldet sich Daniela Katzenberger nun mit einer Fragerunde bei ihren knapp 2,2 Millionen Followern zurück – und kommt dabei auch auf die Schlagzeilen der letzten Wochen zu sprechen. Auf die Frage, wie es Iris aktuell gehe, antwortet die Pink-Liebhaberin mit einem aussagekräftigen Bild, auf dem sich eine weinende Iris Klein die Hand vors Gesicht hält.

Nach langer Funkstille meldet sich Daniela Katzenberger wieder zum Affären-Drama um Iris und Peter Klein zu Wort. Sie erklärt, wie es ihrer Mutter derzeit geht und tritt gegen Peter nach. © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger (Fotomontage)

„Das Herz muss noch begreifen, was der Kopf schon längst weiß“, schreibt Daniela unter das Foto der ehemaligen „Promi Big Brother“-Teilnehmerin, „Aber sie schafft das. Sie wird und sie muss!“ Anfänglich betonte sie noch, dass Iris mit ihrem zertrümmerten Liebesleben allein klarkommen müsse – mittlerweile ist ihre älteste Tochter aber voll und ganz für sie da. „Sie ist nicht die erste und auch nicht die letzte Frau, die von ihrem Mann beschissen wurde. Sie packt das“, zeigt sie sich zuversichtlich.

Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an. (Quelle k.at)

Nach Iris Kleins Auszug: Zwischen Daniela Katzenberger und Peter Klein herrscht Funkstille

Dass Daniela Katzenberger bei den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen voll und ganz auf der Seite von Iris steht, daraus macht die Mutter von Sophia Cordalis (7) kein großes Geheimnis. Als ein Fan sie fragt, wie ihr Umgang mit Peter sei, hat der TV-Antwort nur eine sehr kurze, dafür aber mehr als eindeutige, Antwort: „Kein Kontakt.“ Erst kürzlich zog Iris Klein aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca aus – und mit dem letzten Umzugskarton scheint auch Danielas Mitgefühl für ihren Stiefvater endgültig verschwunden zu sein.

Wie sich das Affären-Drama um die Kleins weiter entwickelt, bleibt abzuwarten – vor allem Peter machte sich mit einer Reise nach Hamburg, wo seine vermeintliche Liebelei Yvonne Woelke lebt, zuletzt aber sehr verdächtig. Seine Noch-Ehefrau scheint ihre wiederholten Wutausbrüche der letzten paar Wochen indessen zu bereuen. Mit einem benebelten Entschuldigungs-Video gab Iris Klein ihren Fans aber großen Grund zur Sorge. Verwendete Quellen: Instagram/danielakatzenberger, k.at