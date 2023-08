Aggressiv gegenüber Laura: Michael Wendler schießt gegen Ex Claudia Norberg

Teilen

Als 2018 die Beziehung zwischen Michael Wendler und der viel jüngeren Laura öffentlich wurde, überschlugen sich die Schlagzeilen. In seinem Podcast spricht das Paar nun über die Zeit und geht dabei nicht gerade sanft mit Wendlers Ex-Ehefrau Claudia Norberg um.

Florida – Seit knapp fünf Jahren sind Michael Wendler (51) und seine Laura (23) nun ein Paar. Seit drei Jahren sind sie verheiratet, und seit einigen Monaten auch Eltern eines Sohnes. Dass diese Liebe einmal so lange währt, hätte zu Beginn wohl keiner geglaubt. Denn als die Beziehung des Schlagersängers mit der 28 Jahre jüngeren 2018 bekannt wurde, stieß sie in der Öffentlichkeit nicht gerade auf Begeisterung. „Die Medien überschlugen sich mit unserer Beziehung“, resümiert Wendler jetzt im gemeinsamen Podcast „Die Wendlers“, aus dem die „Bunte“ zitiert.

Michael Wendler stellt klar: Laura Müller war nicht der Grund für seine Scheidung von Claudia Norberg

„Jeder wollte wissen, wer Laura Müller ist und viele haben sich an unserem Altersunterschied gestoßen … und die Spekulationen: Ist die Liebe echt? Wird diese Liebe halten, bei diesem Altersunterschied?“, fährt Wendler fort. Das habe die Kennenlernphase „sehr schwierig“ gemacht, erklärt der 51-Jährige laut „Bunte“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Weiter betont Michael Wendler, dass der ständige Gegenwind gegen das Paar nicht immer fair sei. Das Paar wolle zudem klarstellen, dass Laura nicht der Trennungsgrund gewesen sei. Michael Wendlers Trennung von Ex-Ehefrau Claudia Norberg (52) nach 29 Jahren war 2018 nur kurz vor der Beziehung mit Laura Müller öffentlich geworden.

„Bevor wir uns kennengelernt haben, war ich ja schon mit meiner Ex auseinander, nur das wusste die Öffentlichkeit noch nicht“, so Wendler jetzt im Podcast. „Doch durch irgendwelche Einwände meiner Ex gab es dann kurzzeitig die Meinung, dass du der Trennungsgrund gewesen wärst, was aber eine freie Erfindung ist“, fügt er, an seine Ehefrau gerichtet, hinzu.

Aggressiv gegenüber Laura: Michael Wendler schießt gegen Ex Claudia Norberg

Weiter erklärt der 51-jährige: „Was dann passiert ist, waren so viele Irritationen, die verursacht worden sind, durch meine Ex, die dann behauptet hat, wir wären immer noch verheiratet, wir wären immer noch zusammen, du würdest dich in diese Ehe schleichen und sie kaputt machen. Das ist unwahr. Denn meine Ehe war schon kaputt. Sie hat ja in der Öffentlichkeit behauptet, dass das anders wäre und dich damit denunziert und schlecht gemacht.“

Als 2018 die Beziehung zwischen Michael Wendler und der viel jüngeren Laura öffentlich wurde, überschlugen sich die Schlagzeilen. In seinem Podcast spricht das Paar nun über die Zeit und geht dabei nicht gerade sanft mit Wendlers Ex-Ehefrau Claudia Norberg um. (Fotomontage) © TVNOW & Instagram/Claudia Norberger

Einen Seitenhieb gegen Wendlers Ex Claudia kann sich auch Laura nicht verkneifen: Die 52-Jährige sei während der „Scheidungsschlacht“ etwas „aggressiv“ gegen Laura gewesen. Laut der 23-Jährigen wusste Claudia Norberg ganz genau, dass ihre Beziehung zu Michael Wendler nicht mehr intakt war. „Und dann das alles abzuziehen, finde ich so schlimm“, so Laura. Claudia Norberg hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Einige Zeit war es ruhig um das Skandal-Pärchen. In letzter Zeit häufen sich die Schlagzeilen aber wieder. Denn das Festival „Schlager unter Palmen 2024“ wurde abgesagt. Der Grund: Die vielen kritischen Meldungen zum geplanten Auftritt von Michael Wendler - nun äußerte sich auch seine Ehefrau Laura Müller. Verwendete Quellen: Bunte.de, Podcast von Michael Wendler und Laura Müller