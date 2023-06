Auf dem Parkplatz: Iris Klein verrät, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat

Von: Lukas Einkammerer

Iris Klein hat sich nach dem Trennungsdrama mit Peter wieder verliebt. Mit ihrem „Mr. T“ schwebt sie auf Wolke Sieben – und verrät nun, wie das erste Treffen der beiden ablief.

Mallorca – Die Beziehung von Iris (56) und Peter Klein (56) ist aus und vorbei und obwohl sich die beiden Noch-Eheleute und Peters vermeintliche Flamme Yvonne Woelke (41) noch immer in den sozialen Medien anfeinden, hat Iris mit ihrem Liebesleben längst weitergemacht. Der sagenumwobene „Mr. T“ ist der neue Mann an ihrer Seite – mit dem sie eine äußerst interessante Kennenlern-Geschichte verbindet.

Liebesgeschichte auf dem Müller-Parkplatz: Iris Klein verrät erstes Treffen mit neuem Freund

Mehr als 20 Jahre lang waren Iris und Peter Klein zusammen – ein würdevolles Ende nahm ihre Liebe nach so langer Zeit aber trotzdem nicht. Nachdem sie ihren Noch-Gatten öffentlich der Untreue beschuldigt hatte, folgte ein monatelanger Rosenkrieg, in dem das letzte Wort wohl noch lange nicht gefallen ist. In der BILD-Show „Zuckerbrot und Peitsche“ blickte Iris Klein auf die Trennung von Peter zurück und verrät nun auch, wie sie ihrem neuen Freund begegnet ist.

„Eigentlich war es kein guter Zeitpunkt in meinem Leben, denn ich war ja noch viel zu verletzt“, erklärt Iris Klein im Gespräch mit den Journalistinnen Janina Kirsch und Tanja May und erinnert sich an das erste Treffen mit dem mysteriösen „Mr. T“. Am 25. April sollen sich die beiden auf einem Müller-Parkplatz über den Weg gelaufen sein, als Iris ihre Einkaufstüte heruntergefallen ist.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Ich habe wieder einmal losgeheult und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen – und fragt mich direkt nach einem Kaffeetrinken“, schwärmt sie, „Und er wusste nicht, wer ich bin!“ Diese romantische Geschichte macht doch glatt jedem Liebesroman Konkurrenz.

Zwei Meter groß und „wahnsinniger Humor“: Iris Klein schwärmt von ihrem neuem Freund

Zu sehen bekommen hat die Öffentlichkeit ihren neuen Freund bislang noch nicht – eine ganz bewusste Entscheidung, wie Iris Klein erklärt – das eine oder andere Detail lässt sie im BILD-Interview aber dennoch durchsickern. Er sei Unternehmensberater, sechs Jahre jünger als sie, fast zwei Meter groß und lebe sowohl auf Mallorca als auch in einem anderen Land. Auch einen „wahnsinnigen Humor“ habe er – etwas, das Iris über ihren Ex nicht sagen kann: „Peter war einfach nie mehr lustig.“

Wie im Film: Iris Klein verrät, dass sie ihrem neuen Freund auf einem Parkplatz begegnet ist. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Ihre Töchter Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger kenne er bereits – ob Iris ihren „Mr. T“ irgendwann auch der ganzen Welt vorstellen wird, bleibt aber wohl noch abzuwarten. Es scheint zumindest gerade so, als wäre im Affären-Drama des Jahres ein Happy End in Sicht. Trotz ihrer brisanten Trennung sind Iris und Peter Klein aber noch immer verheiratet. Verwendete Quellen: bild.de