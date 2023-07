Ihr Sohn ist da! LaFee teilt erstes Foto von ihrem Baby

Von: Melanie Habeck

In den vergangenen Monaten ließ Sängerin LaFee ihre Fans im Netz an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Jetzt meldet sie sich mit einem ganz besonderen Update: Ihr Baby ist da!

Köln – Für LaFee (32) könnte es gerade nicht besser laufen. Nachdem sie im August 2022 ihren Partner geheiratet hatte, entzückte sie ihre Fans wenig später mit weiteren süßen Neuigkeiten: Mit einem Bild ihres Babybauches verkündete die Sängerin, die 2006 mit „Virus“ ihren Durchbruch gefeiert hatte, ihre Schwangerschaft. Nun verzaubert die Musikerin ihre Follower mit einem weiteren Foto, denn vor wenigen Tagen hat ihr Sohn das Licht der Welt erblickt.

Erstes Mama-Sohn-Foto: Sängerin LaFee verkündet Geburt ihres Babys

Nachdem LaFee ihre Instagram-Follower in den vergangenen Monaten über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten hatte, möchte sie nun auch die Geburt ihres Sohnes gemeinsam mit ihren Fans zelebrieren. „Willkommen zu Hause mein Leben“, kommentiert sie ein gemeinsames Foto mit ihrem Baby. Darauf ist nicht nur die stolze Mama, sondern auch das Köpfchen ihres Nachwuchses zu sehen.

In ihrer Instagram-Story verrät LaFee außerdem, dass ihr die Geburt noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Es war eine sehr, sehr krasse, wahnsinnig tolle und einzigartige Erfahrung – aber auch anstrengend“, erklärt die 32-Jährige. Das süße Babyupdate kommt nicht nur bei den Fans der Sängerin gut an, auch zahlreiche Promis wie der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (36), No Angels-Star Sandy Mölling (42) oder Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou (44) übersenden virtuelle Glückwünsche. Verwendete Quelle: Instagram/lafee_official