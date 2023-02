Bald Millionär wegen Dschungelcamp-Fame? Gigi Birofio verdient pro Show ein Vermögen

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Im Dschungelcamp entging Gigi Birofio knapp der Sieg. Finanziell hat sich der zweite Platz dennoch ziemlich gelohnt.

Pleidelsheim - „Gigi wer?“, fragten sich viele RTL-Zuschauer, als bekannt wurde, dass Luigi „Gigi“ Birofio (23) Anfang des Jahres ins Dschungelcamp ziehen würde. Dass es sich bei dem 23-Jährigen um einen recht gut bezahlten Reality-TV-Star handelt, wussten nur die wenigsten.

Gigi Birofio entwickelte sich zum Liebling der Dschungelcamp-Fans

Er furzte die IBES-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen bei der Dschungelprüfung an, hielt seinen blanken Hintern in die Kamera und entschied sich dafür, lieber selbst eine Pizza zu verspeisen, als vier Eier zu seinen hungrigen Mitstreitern ins Camp zu bringen. Dennoch wird Gigi Birofio von den IBES-Fans total gefeiert. Während seiner Wandlung von Gigi zu Luigi zeigte er auch seine verletzliche Seite, wurde immer mehr zum Teamplayer und schaffte es bis zur Silbermedaille im australischen Dschungel.

Im Dschungelcamp musste Gigi Birofio auf einige Annehmlichkeiten verzichten, im echten Leben kann er sich viel Luxus leisten © RTL+ & IMAGO / Eventpress

So authentisch wie bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat sich der Deutsch-Italiener bisher in keinem Format gezeigt. Und Gigi blickt mit seinen 23 Jahren bereits auf eine beachtliche Karriere im Trash-TV zurück.

Neben seiner TV-Präsenz ist der gelernte Industrieelektriker auch bei Instagram als Influencer erfolgreich und vertreibt sogar Hoodies mit seinem Namen darauf. Und das rentiert sich ziemlich, wie er nun zugibt.

Gigi Birofio im Reality-TV 2020: Ex on the Beach 2021: Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand 2022: Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen, Ex on the Beach, Temptation Island VIP 2023: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Turmspringen

Gigi Birofio verrät, wieviel er nach dem Dschungelcamp verdient

Im Interview mit bunte.de verrät Gigi in seiner ihm so typischen Art: „Also wäre ich jetzt deutsch, hätte ich gesagt ‚nein, wir reden nicht über Geld‘, aber ich bin Gigi. Machen wir mal besten Monat: einen Monat mit Show, ein paar Kooperationen, 100 K...“ 100.000 Euro, die der 23-Jährige, der noch in seinem Elternhaus in Pleidelsheim, wohnt, also in einem gut laufenden Monat verdient. Wenn es weiterhin so gut für den aufsteigenden Star am Trash-TV-Himmel läuft, dürfte die erste Million für Gigi nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Noch mal in den Dschungel bekommt RTL ihn aber für kein Geld der Welt, versichert Gigi: „Wenn die mir doppelt so viel Geld anbieten, ich gehe da nicht mehr rein. Auf gar keine Fall!“

Für die größten Schlagzeilen sorgten in diesem Jahr jedoch nicht die Bewohner des Dschungelcamps selbst, sondern deren Begleiter im Versace Hotel. Das Techtelmechtel zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein war der Aufreger schlechthin - vor allem für Peters Ehefrau Iris. Scheidung, neue Wohnung, 3000 Euro Miete: das ist der aktuelle Stand bei Iris Klein, Peter und Yvonne Woelke. Verwendete Quellen: bunte.de