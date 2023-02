Biograf enthüllt bisher unbekanntes Talent der verstorbenen Queen Elizabeth II.

Für ihren großartigen Humor war Queen Elizabeth II. weithin bekannt. Tatsächlich hatte sie noch viel mehr zu bieten, wie sich ihr Biograf erinnert. Noch heute lacht er Tränen, wenn er an ein Treffen mit der Monarchin denkt, bei dem sie ihr unerwartetes Talent vorführte.

London – Sie biss bei einer legendären Teestunde mit Paddington Bear ins Sandwich, „sprang“ mit Daniel Craig als James Bond vom Hubschrauber 2012 ins olympische Stadion, spielte Enkelsohn Prinz Harry zuliebe einen Werbeclip für die Invictus Games ein und nebenbei Barack Obama (61) samt Familie an die Wand: Queen Elizabeth II. (96, † 2022) großes Schauspieltalent zeigte sich, doch natürlich kann die Königin von England nicht gleichzeitig das größte Showgirl der britischen Inseln sein. Das Zeug dazu hätte sie offenbar gehabt, wie ihr Biograf Gyles Brandreth (74) in seiner Erinnerung an ein beeindruckendes Treffen mit ihr wiedergibt.

Queen Elizabeth II. spielte offenbar hervorragend Luft-Ukulele

In einem neuen Interview mit dem Yours-Magazin erzählte der Biograf der verstorbenen Monarchin laut hellomagazin.com die Einzelheiten eines sehr unterhaltsamen Treffens im Vorfeld seines Buches „Elizabeth: Ein intimes Porträt“, dass er vor Jahren mit der Königin hatte und bei dem sie ein unerwartetes Talent vorführte. „Sie hat mir einmal George Formbys „,When I‘m Cleaning Windows‘ vorgespielt, während sie auf einer imaginären Ukulele klimperte!“

Weil sie schon einmal bei dem Thema waren, berichtete Elizabeth II. weiter, dass sie von der berühmten weiblichen Imitatorin Florence Desmond (87 †1993) inspiriert wurde, die während des Krieges nach Schloss Windsor kam, um die königliche Familie zu unterhalten. „Sie war eine unglaubliche Imitatorin“, attestiert Gyles der Regentin. Sie konnte außerdem alle möglichen regionalen Akzente nachmachen, gibt der Schriftsteller und Moderator weiter an.

Unzählige Anekdoten erinnern an Queen Elizabeth II. Auf dem Weg zum Schloss Balmoral in Schottland entdeckte die Queen einmal am Straßenrand einen kleinen Laden und betrat ihn neugierig. Die Verkäuferin sah sie ungläubig an: „Sie sehen der Königin außerordentlich ähnlich.“ Elizabeth II. erwiderte: „Oh, wie beruhigend!“ Ein andermal entschloss sich die Queen kurzerhand, telefonisch einen Picknick-Korb bei einem großen Kaufhaus zu bestellen. Als sie ihren Namen und ihre Adresse angab, stieß sie auf Unglauben; man hielt sie für einen Scherzbold. Erst eine Nachfrage im Buckingham-Palast ergab, dass die Queen wirklich selbst zum Telefon gegriffen hatte. Mit ihrer Mutter hat sich Elizabeth immer gut verstanden. Aber ein Krach kommt in den besten Familien vor. Und so wurde vor einer Theaterpremiere im Londoner West End einmal folgender Dialog zwischen den beiden belauscht. „Was denkst Du eigentlich, wer Du bist?“, fragte Queen Mum (101, † 2002). Die Antwort fiel selbstbewusst aus: „Die Königin, Mama, die Königin.“

Die Queen habe auch für enge Freunden und ihre Familie performt, berichtet ihr Biograf

Die Queen amüsierte sich gern mit ihren engen Freunden und ihrer Familie und sie trat auch für sich auf, behauptet Gyles noch. Seine Faszination für ihre Person reichte über mehrere Jahrzehnte bis zu ihrer Abreise nach Balmoral, von wo sie nicht mehr zurückkehrte. Aus dem Buch, das Mitte April erscheinen soll, geht etwa hervor, dass die Königin nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2021 an „Energielosigkeit“ gelitten hätte und in ihrer Freizeit gern die Krimiserie „Line of Duty“ sah.

Davon war bei ihren letzten großen Auftritten nichts zu merken. Fakt ist, dass ihr Schauspieltalent es sicher erst ermöglicht hat, als dienstälteste Monarchin in die Geschichte einzugehen. Unabhängig von dem biografischen Werk bezeugen viele Begegnungen – so berichtet es auch die Schauspielerin Kate Winslet (47) – von dem Talent Elizabeths II. zu überraschen und ihre Gabe, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, mirror.co.uk