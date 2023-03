Desaster für Helene Fischer: Schlagersängerin verletzt sich und kann Tour nicht antreten

Von: Lisa Klugmayer

Lange mussten Fans darauf warten, doch am 21.03.23 sollte Helene Fischer ihr erstes Konzert ihrer großen „Rausch“-Tour geben. Doch jetzt die Hiobsbotschaft: Die Schlagerqueen ist verletzt und muss ihre Konzerte in Bremen und Köln verschieben.

Bremen – Seit Monaten trainiert Helene Fischer (38) für diesen Moment: Endlich wieder auf der Bühne stehen, endlich wieder auf Tour gehen. Doch nur wenige Stunden vor Tourstart jetzt die ernüchternde Nachricht: Der Tourauftakt am 21.03.23 in Bremen und die darauffolgenden Konzerte in Köln müssen verschoben werden. Der Grund: Helene Fischer hat sich bei den Proben verletzt.

Tourstart muss verschoben werden: Helene Fischer bei Proben verletzt

„Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe”, teilt Helene Fischer ihren Fans auf Instagram mit. Ersatztermine für Bremen und Köln werden schon gesucht.

„Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt“, so Helene Fischer niedergeschlagen. „Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen“.

Zwischen Enttäuschung und Verständnis: So reagieren Fans von Helene Fischer auf Konzertabsage

Auch, wenn ihre Fans enttäuscht sind und schon Unterkünfte gebucht hatten, reagieren sie mit Verständnis. „Das wichtigste ist, dass du erstmal wieder vollständig fit wirst“ schreibt ein Fan unter das Posting. „Gute Besserung. Aber schade, dass wir nicht hingehen können in Köln. Hoffentlich passt der neue Termin“, so ein anderer Kommentar. „Wirklich ärgerlich. Dabei haben wir uns alle so auf dich morgen gefreut. Gesundheit geht vor, liebe Helene. Werd wieder schnell gesund und pass auf dich auf!”, so ein dritter Fan.

Übrigens: Mit ihrem Hit „Atemlos durch die Nacht“ hat Schlagerqueen Helene Fischer nun einen Meilenstein erreicht – zehn Jahre nach Veröffentlichung. Verwendete Quelle: Instagram/Helene Fischer