„Konzertverbot für meine Freundin“: Superstar küsst Fans bei Konzert in Deutschland

Von: Yasina Hipp

US-Superstar Chris Brown tourt derzeit durch Europa und gibt auch Konzerte in Deutschland. Videos zeigen, wie er weibliche Fans auf der Bühne küsst.

Oberhausen – Die Vorfreude auf Konzerte von bekannten Musikern und Bands ist vor allem bei eingefleischten Fans immer riesig. Die Tage, Stunden und Minuten bis zum Moment, wenn das Idol nur wenige Meter entfernt ist, werden gezählt. Auch US-Sänger Chris Brown ist für viele Fans ein solches Idol. Der Amerikaner ist derzeit auf großer „Under The Influence“-Tour in Großbritannien und Europa. Dabei tritt er unter anderem auch in Oberhausen, Berlin, Frankfurt und München auf.

Chris Brown holt weiblichen Fan auf die Bühne und küsst sie

Wie heutzutage fast schon üblich, landen nach den Auftritten zahlreiche Videos in den sozialen Medien. Auf TikTok verbreiten sich die kurzen Schnipsel rasant. In einem ist unter anderem zu sehen, wie Chris Brown das Handy eines Fans von der Bühne wirft. Mindestens genauso aufsehenerregend sind allerdings die Videos, in denen der Sänger Fans auf der Bühne küsst. Mehr als zwei Millionen Mal wurde bereits ein in Oberhausen aufgenommenes Video geklickt.

Darin zu sehen: eine junge Frau, die auf einem Stuhl auf der Bühne sitzt. Chris Brown singt und tanzt währenddessen um sie herum, legt seine Hand an ihren Hals und drückt ihr schließlich einen Kuss auf die Backe. In London ist er sogar einen Schritt weitergegangen: Dort küsst er eine junge Frau auf den Mund.

Chris Browns Kuss-Aktion: TikTok-User sind gespaltener Meinung

Während natürlich nicht sicher ist, ob die Frauen eingeweiht und die Aktionen geplant sind, oder ob es willkürliche Fans aus dem Publikum sind, spaltet sich die TikTok-Community über die Kuss-Szenen. Einige sind skeptisch und schreiben „Bin ich die einzige, die sich nicht auf die Bühne getraut und das abgelehnt hätte?“ oder „Ich hätte irgendwie Angst“. Manche würden am liebsten mit der Frau tauschen: „Ich wäre nach dem Kuss umgefallen.“ Und einer macht sich ganz andere Sorgen: „Ab jetzt Konzertverbot für meine Freundin.“ Pikant daran ist, dass Chris Brown vor einigen Jahren wegen eines gewalttätigen Übergriffes auf seine damalige Freundin Rihanna Aufsehen erregte. Im vergangenen Jahr wurde er außerdem wegen einer Vergewaltigung angeklagt.

