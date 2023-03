Comeback bei „Bergretter“: Peter kehrt zurück in ZDF-Serie, aber ist direkt sauer

Peter Herbrechter ist zurück in Ramsau. Während sich Katharina freut, ihren Vater wiederzusehen, geht Tobias ihm aus dem Weg. Kommt es nun wegen des Hotels zum großen Familienzoff?

Ramsau am Dachstein – Die Produzenten von „Der Bergretter“ machen es Fans nicht gerade leicht, denn zu Beginn der 14. Staffel müssen sie gleich drei Ausstiege verkraften: Maxi Warwel (als Hauptkommissarin Jessika Pollath), Ferdinand Seebacher (als Simon) und Gundula Niemeyer (Klinikärztin Dr. Verena Auerbauch). Nach den ganzen Abschieden gibt es aber endlich wieder eine gute Nachricht: Ein Bergretter-Urgestein kehrt zurück.

Comeback bei „Bergretter“: Peter kehrt zurück in ZDF-Serie, aber ist direkt sauer

In Folge 3 von Staffel 14 gibt es ein überraschendes Wiedersehen mit dem Vater von Katharina und Tobias. Michael König ist zwar seit der ersten Folge Teil des „Der Bergretter“-Casts, taucht aber immer nur sporadisch auf. So fehlte Hotelier Peter Herbrechter beispielsweise in Staffel drei, fünf, sieben und acht. Am Ende der 13. und zu Beginn der 14. Staffel war der Hotelbesitzer für eine Kur verreist.

Umso überraschter ist Katharina, als sie ihrem Vater plötzlich gegenübersteht. Doch als Peter von Jessis Tod erfahren hat, hat er seine Kur abgebrochen. „Da dachte ich, vielleicht braucht ihr mich“, erklärt er ihr. Außerdem wollte er nach seinem Hotel schauen und muss mit Entsetzen feststellen, dass es dort ausschaue „als hätte eine Bombe eingeschlagen“. Katharina versteht seine Enttäuschung, erklärt ihrem Vater aber, dass sie bei den Bergrettern gerade viel zu tun hat und sie deshalb im Hotel nicht habe helfen können.

Familiendrama bei „Der Bergretter“? Tobias geht seinem Vater aus dem Weg

„Da ist man mal ein paar Wochen weg, bittet die Kinder, sich um den Betrieb zu kümmern und dann das“, so Peter enttäuscht. Während sich Katharina zwar genervt zeigt, dass ihr Vater die Kur im 5-Sterne-Hotel abgebrochen hat und ihr gleich Vorwürfe macht, freut sie sich dennoch ihren Vater wiederzusehen. Tobias geht ihm hingegen lieber aus dem Weg. Denn die berufliche Wahl seines Sohnes ist immer wieder ein Streitpunkt zwischen den beiden. Er hätte es lieber gehabt, wenn sein Sohn sich am Hotel beteiligt hätte. Steht das nächste Familiendrama bei „Der Bergretter“ kurz bevor?

Die Bergretter - Staffel 14, Folge 3: Hotelier Peter Herbrechter (Michael König) bricht seine Kur ab und spricht mit seiner Tochter Katharina Strasser (Luise Bähr)

