„Damals war ich freier“: Nach Trennungsgerüchten schwärmt Fürst Albert von seinen 40ern

Von: Susanne Kröber

Trauert Albert II. der Zeit vor seiner Ehe mit Charlène von Monaco hinterher? Aktuelle Äußerungen des monegassischen Fürsten befeuern die Gerüchteküche.

Monaco – Wie steht es wirklich um die Ehe von Fürst Albert II. (65) und der ehemaligen Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock (45)? Nachdem Charlène von Monaco an Alberts 65. Geburtstag am 14. März nicht mit dem Fürsten und den gemeinsamen Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (8) vom Balkon gewunken hatte, sah sich der Palast genötigt, die Trennungsgerüchte in einem offiziellen Statement zu dementieren. Doch jetzt sorgt ein Interview von Albert für weiteren Zündstoff.

Familienvater und Ehemann: Fühlt sich Fürst Albert II. eingeengt?

Seit 2011 sind Albert II. und Charlène verheiratet, ihre Zwillinge erblickten am 10. Dezember 2014 das Licht der Welt. Und obwohl der Fürst in seiner Rolle als Familienvater aufgeht, klingt in einem aktuellen Interview mit der französischen Gala doch mehr als ein Hauch Wehmut mit, wenn Albert an seine Zeiten als Single zurückdenkt.

„Ich sehne mich nach meinen 30ern, genauer gesagt nach meinen 40ern“, so Fürst Albert im Gespräch mit Gala. „Damals war ich ein bisschen freier, als ich es jetzt bin. Ich habe oft sehr anstrengende Wochen, aus denen man kaum ausbrechen kann.“ Klingt fast so, als stecke Albert II. in einer Art verspäteter Midlife-Crisis. Nicht umsonst galt er bis zu seiner Hochzeit mit Charlène als einer der begehrtesten Junggesellen, unter anderem werden ihm Affären mit Claudia Schiffer (52) und Naomi Campbell (52) nachgesagt.

Fürst Alberts Playboy-Jahre Vor seiner Ehe mit Charlène von Monaco ließ Albert II. nichts anbrennen. Der begehrte Junggeselle datete Models und Schauspielerinnen, umgab sich gerne mit schönen Frauen. Seinen wilden Jahren entstammen auch seine beiden unehelichen Kinder. Mutter von Jazmin Grace Grimaldi (31) ist die Kellnerin Tamara Rotolo, Nicole Coste, die Mutter seines Sohnes Alexandre Coste (19), lernte Albert auf einem Flug kennen, sie arbeitete früher als Stewardess.

Fürst Alberts Äußerungen sind ein Schlag ins Gesicht für Charlène von Monaco

Als Oberhaupt der Familie Grimaldi und Fürst von Monaco hat Albert II. einen vollen Terminkalender, der ihm wenig Zeit für Pausen lässt. „Das sind sehr wenige Momente im Jahr für mich und mein Familienleben. Aber die muss man sich bewahren“, betont der monegassische Fürst im Gala-Interview. Gabriella und Jacques wissen es offenbar zu schätzen, wenn der viel beschäftigte Papa sie beispielsweise von der Schule abholt, am liebsten unangekündigt. „Ich tue das, wann immer ich kann, und sie freuen sich sehr darüber.“

Früher war mehr Lametta: Fürst Albert sehnt sich in die Neunziger zurück – bevor er Charlène kennenlernte. (Fotomontage) © IMAGO/Nordphoto/picture alliance/dpa/NTB/Javad Parsa

Ruhe wird im Fürstentum Monaco nach den neuesten Äußerungen von Albert II. vermutlich nicht einkehren. Aber für Albert und Charlène, die sich bereits seit Anfang der 2000er kennen, gehören diese Spekulationen längst zum Alltag. Von einem Medienprofi wie Albert hätte man sich allerdings nach dem Trennungsdementi des Palasts etwas bedachtere Aussagen erwarten können. Fortsetzung folgt ... Verwendete Quellen: gala.fr