„Kann es nicht glauben“: „First Dates“-Fans fassungslos über Trennung von Roland Trettl und Frau Dani

Von: Claire Weiss

Teilen

Zwölf Jahre lang gingen Roland Trettl und seine Dani gemeinsam durchs Leben. Nun ist alles aus. Fans des „First Dates“-Gastgebers haben die Trennung nicht kommen sehen und sind genauso schockiert, wie auch traurig.

Bad Reichenhall - Am Dienstag, 10. Januar 2023, verkünden Roland (51) und Dani Trettl die News gemeinsam auf Instagram. „Uns liegt was am Herzen“, beginnt Dani, dann löst Roland Trettl seine (Noch-)Ehefrau ab und erklärt, dass sie sich getrennt hätten. Dani wirkt dabei gefasst, der „First Dates“-Gastgeber hingegen blickt mit großen, traurigen Augen in die Kamera, hat die Arme verschränkt.

Als Eltern wollen Roland Trettl und Dani noch zusammen agieren

Nach ihrem Liebes-Aus werden die beiden aber dennoch in Kontakt bleiben. Immerhin haben sie einen gemeinsamen Sohn, der 2012 das Licht der Welt erblickte. Diego ist inzwischen zehn Jahre alt. „Als Paar getrennt, als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv“, weiß Dani. Zwischen Dani und Roland Trettl scheint es also kein böses Blut zu geben.

Dani und Roland Trettl verkünden ihr Ehe-Aus gemeinsam. © Instagram/Roland Trettl

„Wir werden immer respektvoll miteinander umgehen können“, versichert der Fernsehkoch seinen Fans, „Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren, aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe“.

„First Dates - Ein Tisch für zwei“ bei VOX In der VOX-Sendung „First Dates - Ein Tisch für zwei“ lernen sich Singles unter besonderen Umständen kennen: Bei einem gemeinsamen Dinner treffen sie sich zum Blind Date - das heißt, sie haben sich zuvor noch nie gesehen. Empfangen werden sie vom Gastgeber Roland Trettl.

Fans können nicht fassen, dass Roland und Dani Trettl sich getrennt haben

Auf Instagram hat Roland Trettl 386.000 Follower. Und die sind von der Nachricht völlig überrumpelt. „Ich bin überrascht … hätte ich nicht erwartet“, „Die waren toll als Paar, schade!“ und „Kann es nicht glauben“ sind nur ein paar der Kommentare im Netz. Einige nehmen die News allerdings mit Humor. „Ich habe da ne super Idee für ihn. Ich kenne da ne Show, in der es um First Dates geht. Da könnte er doch mitmachen....“, schlägt ein Fan vor. Und eine andere freut sich, dass Roland Trettl wieder Single ist: „wieder was anständiges auf dem Markt“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Am 16. Januar werden erstmals Promis bei „First Dates“ nach der Liebe suchen. Mit dabei ist unter anderen Schlagerstar Vincent Gross. Verwendete Quellen: Instagram/Roland Trettl, bunte.de, penguinrandomhouse.de