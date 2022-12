Davina Geiss postet Foto und wird von Fans heftig kritisiert: „Nur Haut und Knochen“

Von: Madlen Trefzer

Davina Geiss löst mit ihrem Urlaubs-Foto einen heftigen Shitstorm aus © Screenshot/ the_real_davina_geiss (Instagram)/ Montage HEADLINE24

Die Geissens sorgen immer wieder für Schlagzeilen – und auch für das ein oder andere Schmunzeln. Doch diesmal sind die Fans wegen Davina Geiss‘ neuem Instagram-Post außer sich. Lesen Sie hier, warum:

Die Familie Geiss erfreut zum 2. Januar ganz Deutschland mit neuen Folgen auf RTLZWEI! Fans können sich wieder auf Glitzer, Glamour und ganz viel Geissens freuen. Besonders aufregend scheinen die beiden Millionärstöchter Shania (18) und Davina Geiss (19) zu sein. Ein Lusxusleben in so jungen Jahren – das ist doch der „German dream“. Neben TV-Auftritten sind die beiden Schwestern auch häufig auf Instagram und Co. unterwegs …

MANNHEIM24 verrät, wie heftig Fans auf Davina Geiss‘ neues Foto auf Instagram reagieren.

Darauf ist die 19-Jährige inmitten einer verschneiten Landschaft zu sehen – in einem Skianzug. Hört sich doch nach dem ganz alltäglichen Wahnsinn der Reichen und Schönen an, oder? Falsch gedacht! (mad)