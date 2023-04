Hochzeitspläne mit Yvonne Woelke? Peter Klein dementiert Gerüchte

Von: Jonas Erbas

Yvonne Woelke und Peter Klein sollen ein Paar sein und sogar heiraten wollen, heißt es in einem Medienbericht. Doch der 56-Jährige selbst weiß offenbar gar nichts von seinem Glück.

Mallorca – Seit nunmehr vier Monaten rätseln Trash-TV-Fans, ob und was zwischen Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) wirklich läuft. Das vermeintliche Liebespaar sorgt zwar seit dem Dschungelcamp unaufhörlich für Schlagzeilen, so richtig blickt inzwischen allerdings wohl keiner mehr durch.

Hochzeitspläne bei Yvonne Woelke und Peter Klein? Er bezieht Stellung

Nun will bild.de Licht ins Dunkel bringen – und berichtete am Donnerstag (20. April), Yvonne und Peter seien tatsächlich liiert. Aus dem nahen Umfeld der beiden will man zudem erfahren haben, dass – sobald Peters Scheidung von Iris Klein (55) rechtskräftig ist – sogar schon eine Hochzeit geplant sei.

Doch an den Gerüchten ist nichts dran, wie Peter Klein wenige Stunden via Instagram mitteilte: Dort postete er einen Screenshot des Artikels in seiner Story und schrieb dazu, die Geschichte rund um die Liebesbeziehung und die Hochzeit sei zu „100 Prozent erfunden“. Nicht einmal drei Stunden später legte der 56-Jährige erneut nach, teilte den Artikel abermals und versah diesen mit einem Tränen lachenden Emoji – eindeutiger geht es kaum!

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Auch Yvonne Woelke tut Medienberichte als „Gerüchte“ ab

Schon in den vergangenen Wochen hielten sich die beiden Dschungelcamp-Begleiter (Peter von Lucas Cordalis, 55; Yvonne von Djamila Rowe, 55) bedeckt, was eine etwaige Beziehung anging – obwohl vor nicht allzu langer Zeit ein vermeintliches Pärchenbild von Yvonne und Peter die Runde machte. Zudem gestand der Bodybuilder zuletzt, „immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt“ zu haben. Ein Bewies für eine Liaison oder gar Hochzeitspläne ist das allerdings noch lange nicht.

Steht jetzt eine Hochzeit bevor? Einem Medienberichte zufolge sollen Yvonne Woelke und Peter Klein ein Paar sein und sogar heiraten wollen – die beiden tun derartige Behauptungen allerdings als Gerüchte ab © Screenshot/Instagram/Yvonne Woelke/Peter Klein

Yvonne Woelke nahm am Donnerstagabend ebenfalls Stellung: „Leute reden viel und streuen Gerüchte“, ließ die 41-Jährige ihre Follower wissen. Das Drama scheint kein Ende zu nehmen: Zuletzt bescherten geleakte Chatverläufe von Yvonne ihrer Rivalin Iris Klein Tränen. Verwendete Quellen: instagram.com/peterklein_official, instagram.com/yvonnewoelke, bild.de