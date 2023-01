Dschungelcamp-Fans wütend auf Lucas Cordalis – „Wach auf!“

Von: Teresa Knoll

„Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ dreht die 16. Staffel in Australien. Lucas Cordalis ist jedoch nirgends zu sehen. Lesen Sie hier, warum seine Fans langsam durchdrehen vor Wut:

Jedem Dschungelcamp-Fan sollte spätestens jetzt aufgefallen sein, dass Lucas Cordalis von allen Stars am wenigsten Sendezeit hat. Der Musiker, der in die Fußstapfen seines Vaters treten will, ist in Folge 2 nur kurz zu sehen, als er ein Machtwörtchen mit Dschungelcamp-Star Gigi sprechen will. „Es gibt gleich Ärger“, sagt Cordalis und taucht erst in der nächsten Folge wieder auf – allerdings wieder nur für wenige Sekunden.

MANNHEIM24 verrät, warum die Fans langsam wütend auf Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis sind.

Neben hunderten „viel Glück“-Kommentaren und „drück dir die Daumen“-Mitteilungen, häufen sich auch verärgerte und enttäuschte Kommentare unter seinem letzten Video, das er noch während der Dschungelcamp-Quarantäne veröffentlicht. (resa)