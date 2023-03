„Seine Zeit ist leider vorbei“: Fans zerreißen Bühnen-Comeback von ausgelaugtem Menowin Fröhlich

Von: Jonas Erbas

Mehrmals versuchte Menowin Fröhlich seine Dämonen abzuschütteln – doch vergeblich! Nun wagt der ehemalige DSDS-Finalist den nächsten Neuanfang. Dabei haben ihn viele längst abgeschrieben.

Köln – Menowin Fröhlich (35) zählt fraglos zu den tragischsten Persönlichkeiten der deutschen Fernsehlandschaft: Drogen, Knast, Gewalt, Übergewicht, Hetzkampagnen – dem DSDS-Finalisten von 2010 (unterlag Mehrzad Marashi, 42) blieb kaum ein Abgrund des Star-Daseins erspart. Immer wieder versuchte der Sänger, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, doch die holte den 35-Jährigen immer wieder ein. Für seinen nächsten Neuanfang sehen deshalb schon jetzt viele schwarz.

Menowin Fröhlich will‘s nochmal wissen – DSDS-Liebling wagt erneutes Comeback

Rückschläge gehören seit jeher zu Menowin Fröhlichs Leben dazu, doch der ehemalige DSDS-Liebling ist ein waschechter Kämpfer: Nachdem er zuletzt fast 160 Kilogramm auf die Waage gebracht hatte, zog der sechsfache Vater seinen Kindern zuliebe einen Schlussstrich – er hat sichtlich an Gewicht verloren, wie er zuletzt im Sat.1-Nachmittagsprogramm bei „Volles Haus!“ unter Beweis stellte. Er habe einen „Kampf gegen sein altes Ich“ führen müssen, so der 35-Jährige in der Sendung.

Für diese begleitete ein Kamerateam den ehemaligen DSDS-Teilnehmer, um dessen Weg zurück auf die Bühne zu dokumentieren. Nicht nur die Kilos purzelten zuletzt, auch in Sachen Karriere ging es wieder bergauf: Mit „In Ewigkeit“ hat Menowin Fröhlich zuletzt seine neuste Single vorgelegt – ein Lied, in dem der tiefgläubige Sänger seine innige Liebe zu Gott ausdrückt. In seiner Dokureihe, die zwischen dem 13. und 17. März bei „Volles Haus!“ gezeigt wurde, präsentiert er den Song sogar einem Live-Publikum.

Schon gewusst? Menowin ist mit Deutschrap-Star verwandt: Während Menowin Fröhlich seit Jahren auf den ganz großen Wurf hofft, hat es ein entfernter Verwandter von ihm bereits geschafft: Sido (bürgerlich Paul Würdig). Der Deutschrapper („Mein Block“, „Bilder im Kopf“) ist ein Cousin zweiten Grades des DSDS-Finalisten von 2010.

Ist Menowin Fröhlichs Karriere vorbei? – Fans von Comeback-Plänen wenig überzeugt

„In Ewigkeit“ kommt bei den Anwesenden vor Ort zwar augenscheinlich gut an, im Netz wird das Bühnen-Comeback des 35-Jährigen allerdings nicht ganz so positiv aufgenommen, wie Kommentare unter einem TikTok-Mitschnitt zeigen: „Tut mir leid, aber seine Zeit ist leider vorbei“, urteilt ein ehemaliger Fan über Menowin Fröhlich. Der wirkt in dem Clip abgekämpft, müde und kraftlos. „Er ist am Ende“, schreibt deswegen eine Nutzerin, ein anderer meint: „Ich habe schon zu viel Mist im TV von ihm gesehen. Er holt mich nicht mehr ab.“

Menowin Fröhlich hat schon unzählige Comebacks gegeben, doch diesmal soll der Neuanfang von Erfolg gekrönt sein – dank Diät und seines tiefen Glaubens an Gott © Screenshot/TikTok/Sat.1

Sind Menowin Fröhlichs erfolgreiche Tage also wirklich gezählt? Das unentwegte Auf und Ab im Leben des 35-Jährigen scheint kein Ende zu nehmen – aktuell befindet er sich allerdings auf einem guten Weg, wie er bei „Volles Haus!“ unter Beweis stellt: Ganze 40,3 Kilogramm hat er bereits abgenommen, obwohl er zuvor an der Binge-Eating-Störung, also einer Esssucht, gelitten hatte. Unfreiwillig abgenommen hat dahingegen ein anderer Star: Pietro Lombardi (30) war krank – und hat in fünf Tagen ganze zehn Kilo verloren. Verwendete Quellen: sat1.de, tiktok.com/@sat1, „Volles Haus!“ (Sat.1; Ausgabe vom 17. März 2023)