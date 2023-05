Kiewel, Zarrella, Egli: 14 Schlagerstars bei „Geheimtreffen“ auf Malle, aber es kommt nicht im TV

Von: Matthias Kernstock

Von Mittwoch (10.05.2023) bis Donnerstag treffen sich 14 Schlagerstars auf Mallorca in der „Wetten, dass..?“-Arena. Auch „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel und Giovanni Zarrella reisen auf die Insel.

Mallorca – Heimlich, still und leise kommt die oberste Liga der deutschen Schlagerstars am Mittwoch und Donnerstag auf Mallorca zusammen.

Warum treffen sich die größten deutschen Schlagerstars auf Mallorca?

Am Sonntag erst sahen die Zuschauer beim „ZDF-Fernsehgarten“ den Auftritt von Schlagerstar Giovanni Zarrella in der Show aus Mainz mit Moderatorin Andrea Kiewel. Nun treffen die beiden Stars schon wieder aufeinander – diesmal jedoch ohne TV-Kameras. Doch was steckt hinter dem Gipfeltreffen?

Am Mittwoch und Donnerstag trifft sich die A-Liga des deutschen Schlagers auf Mallorca - ganz ohne TV-Kameras. © Imago Images

Neben „Gio“ und „Kiwi“ reisen auch Nik P., Beatrice Egli, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Christin Stark, Francine Jordi, Matthias Reim, Melissa Naschenweng, Ross Antony, Semino Rossi, Mike Leon Grosch, Voxxclub und Johhny Logan auf die Insel. Alle treten bei den „Schlagersternen“ in der „Wetten, dass..?“-Arena „Coliseo Balear“ auf. Ein riesiges Event, das nicht im TV gezeigt wird.

Das ist das berühmte Coliseo Balear auf Mallorca > Historisches Gebäude: Das Coliseo Balear, auch bekannt als Palma Arena, ist ein historisches Gebäude auf der spanischen Insel Mallorca. Die Einweihung war am 29. Juli 1929. >Mehrzweckarena: Das Coliseo Balear dient als Mehrzweckarena und kann für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Es wurde ursprünglich als Stierkampfarena konzipiert, wurde aber auch für Konzerte, Sportveranstaltungen und andere kulturelle Ereignisse genutzt. > Kapazität: Die Arena bietet Platz für bis zu 11.000 Besucher, je nach Art der Veranstaltung. Es gibt Sitzplätze sowie Stehplätze, um den Bedürfnissen verschiedener Veranstaltungen gerecht zu werden. > Architektonisches Design: Das Coliseo Balear wurde von dem bekannten Architekten Gaspar Bennassar i Moner entworfen. Es hat einen Durchmesser von über 44 Metern. > Bedeutung für Mallorca: Das Coliseo Balear hat eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Veranstaltungsszene auf Mallorca gespielt. Es hat dazu beigetragen, die Insel als Austragungsort für große Konzerte und Sportveranstaltungen zu etablieren und bringt regelmäßig internationale Künstler und Sportteams nach Mallorca.

Schlagerstars treffen sich im „Coliseo Balear“

IPPEN.MEDIA ist an beiden Tagen vor Ort und berichtet über das Treffen der größten deutschen Schlagerstars auf Mallorca. Fernsehgarten-Star Andrea Kiewel führt als Moderatorin an zwei Abenden hintereinander durch die Show. Ben Zucker musste im Vorfeld seine Teilnahme canceln. Für ihn sprang Johnny Logan spontan ein.

Insgesamt 540 Minuten Schlagermusik erwartet das Publikum an zwei Tagen auf Mallorca. Dann treffen die Schlagerfans sicherlich auch auf eine gut gelaunte Andrea Kiewel, die mit ihrer ersten Ausgabe des Fernsehgartens eine überragende Einschaltquote einfahren konnte und sogar Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ überholte. Verwendete Quellen: schlagersterne.de, zdf.de, dwdl.de, dieser Text wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und durch die Redaktion überprüft