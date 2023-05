„Erschrocken“: Superhändler Paco Steinbeck klärt über Liebesgerüchte mit Iris Klein auf

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Paco Steinbeck soll der neue Mann an Iris Kleins Seite sein. Jetzt äußert sich der „Superhändler“ erstmals zu den Gerüchten.

Gießen/Mallorca - Iris Klein (56) kann endlich wieder lachen. Nach der Trennung von (Noch-) Ehemann Peter (56) scheint sie nun ihr Liebesglück gefunden zu haben. Doch die Identität ihres neuen Partners hält die Mutter von Daniela Katzenberger (36) streng geheim.

Wer ist der neue Mann an Iris Kleins Seite?

Nach über 20 Jahren trennten sich Iris und Peter Klein Anfang des Jahres, nachdem dieser sich in Schauspielerin Yvonne Woelke (41) verliebt hatte. Auf Instagram teilte Iris ihren Liebeskummer mit ihren über 524.000 Followern und auch jetzt lässt sie ihre Community wieder an ihrem Glück teilhaben. Jeder soll sehen, wie sehr die 56-Jährige ihr Leben wieder genießt. An ihrer Seite: der mysteriöse „Mr. T“ - natürlich brodelt nun die Gerüchteküche. Wer ist der Mann, der Iris wieder so zum Strahlen bringt und ihr zum Geburtstag einen riesengroßen Strauß roter Rosen schenkt?

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Ganz hoch gehandelt wird in diesem Zusammenhang „Superhändler“ Paco Steinbeck (48), schließlich war der auch auf Iris‘ Geburtstagsfeier im Megapark auf Mallorca anwesend. Doch von einer Beziehung mit der Katzenberger-Mutter will er nichts wissen.

Paco Steinbeck will von einer Liebesbeziehung mit Iris Klein nichts wissen © IMAGO / Gartner & Instagram: iris_klein_mama_

Paco Steinbeck ist entsetzt über Liebesgerüchte mit Iris Klein

Gegenüber bild.de verrät Paco, er sei „erschrocken über diese ganzen Schlagzeilen,“ die ihn zum neuen Freund von Iris Klein erklärten. Etwas mit ihr anzufangen komme für den Antiquitätenhändler auch überhaupt nicht in Frage: „Ich kenne die Iris gar nicht. Ich folge der nicht mal. Ich habe das sofort dementiert, denn mit ihr würde auch niemals was passieren, niemals!“

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Doch warum wurde er dann auf ihrer Geburtstagsfeier gesehen? Paco Steinbecks Freund Sandy Fähse (38) habe ihn spontan eingeladen, erklärt er. Eine große Party habe es ohnehin nicht gegeben. Außer Iris, ihrem Manager und zwei Freunden sei dort niemand gewesen. „Die hat doch 500 000 Follower, aber wohl nur drei Freunde“, stichelt der Superhändler.

Um wen es sich also bei Iris‘ neuem Freund handelt, bleibt vorerst weiterhin ein Geheimnis. Inzwischen haben sich jedoch ein paar von Iris‘ Tinder-Dates zu Wort gemeldet und verraten, wie verzeifelt diese beim Treffen war. Verwendete Quellen: bild.de