Familientreffen eskaliert? Danni Büchner will Mutter überraschen und sieht danach total fertig aus

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Danni Büchner dreht mit dem „Goodbye Deutschland“-Team in ihrer Heimat. Dort wollte die Auswanderin auch ihre Mutter und Schwestern überraschen. Doch nach dem Familientreffen spricht Danni von turbulenten Tagen.

Delmenhorst - TV-Auswanderin Danni Büchner (44) war die vergangenen Tage in ihrer Heimat Bad Münder und Delmenhorst unterwegs. Dort drehte die fünffache Mutter des Büchner-Clans für die Vox-Serie „Goodbye Deutschland.“

Danni Büchner zurück in ihrer Heimat Delmenhorst für „Goodbye Deutschland“

Was genau der Anlass der Dreharbeiten in Deutschland war, verriet Danni Büchner ihren 317.000 Followern bei Facebook nicht. Es dürfte aber mit ihrer Kindheit und dem Elternhaus sowie ihrer Heimat in Delmenhorst zu tun haben. Bei Instagram ist die 44-Jährige im Cheerleader-Look in einem Kinderzimmer zu sehen, so scheint es.

Ist das Familientreffen von Danni Büchner in Delmenhorst anders gelaufen, als geplant? © Instagram Danni Büchner

„Leute, Leute, was ich hier gemacht habe, werdet ihr irgendwann sehen“, teasert die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner. Danni habe in ihrer Heimat aber „einen tollen Dreh gehabt“, wie sie verriet. Am Donnerstagabend machte sich die alleinerziehende Mallorquinerin, die bei „Goodbye Deutschland“ Fans ihre Louis-Vuitton-Sammlung zeigte, dann noch auf den Weg vom Drehort Bad Münder nach Delmenhorst.

Familientreffen eskaliert? Danni Büchner will Mutter überraschen und sieht danach total fertig aus

„Wir sind nach Delmenhorst gefahren, um meine Mutter und meine Schwestern zu überraschen“, erzählt Danni Büchner in ihrer Instagramstory. Doch wie dieses unabgesprochene Familientreffen sein würde, konnte selbst Büchner selbst wohl nicht richtig einschätzen. „Ich bin sehr gespannt wie die reagieren werden, sehr gespannt. Schon komisch, wieder hier zu sein.“

Monika-Alarm, als Baywatch-Nixe oder ungeschminkt: Die besten Bilder von Danni Büchner Fotostrecke ansehen

Mit Spannung warteten die „Goodbye Deutschland“-Fans dann, wie das Familientreffen wohl gelaufen ist. Immerhin ist kaum etwas über das Verhältnis von Danni Büchner zu ihrer Familie bekannt. Alles, was die TV-Auswanderin preisgab, war ein Foto des Wohnzimmers ihrer Mutter mit einer Kerze.

Danni Büchner schweigt zu Familientreffen, spricht aber von „turbulenten Tagen“

Kein herzliches Hallo, keine Selfies mit der Familie, kein Gruppenfoto: Ist das Familientreffen in der Heimat eskaliert? Es wirkt für einige Fans zumindest so, als wolle Danni Büchner nicht weiter darauf eingehen, was genau passiert ist. Immerhin spricht die gebürtige Daniela Rapp von „turbulenten Tagen“, als sie am nächsten Tag am Airport Bremen in ihren Flieger nach Mallorca steigt.

Bei Instagram zeigte sich Danni Büchner von den turbulenten Tagen in der Heimat sichtlich mitgenommen. © Instagram Danni Büchner

„Ob man mir wohl ansieht, dass die letzten Tage turbulent waren?“, fragt Danni Büchner ihre Fans kurz vor dem Abflug. Tatsächlich sieht die „Promi Big Brother“-Kandidatin ein bisschen mitgenommen aus. Die Fans hoffen nun auf eine baldige Aufklärung, wie das Familientreffen gelaufen ist.

Danni Büchner war schon letztes Jahr beim Familientreffen in der Heimat

Die Fans werden sich an letztes Jahr erinnert fühlen: Im September 2021 besuchte Danni ebenfalls ihre Familie in Delmenhorst. Danach postete die Auswanderin Fotos mit ihrer Mutter Rosi, ihrem Vater und ihrer Schwester Sabrina.

2021 postete Danni Büchner herzliche Fotos mit ihrer Familie, als sie in Delmenhorst zu Besuch war. Und 2022? Bisher keine Fotos. © Instagram Danni Büchner

Immerhin kann sich Danni Büchner nun auf ihre Kinder auf Mallorca freuen. Als Danni Büchner im letzten Jahr bemerkte, dass Tochter Jada kaum noch aß, zog die Auswanderin die Notbremse und rettete ihren Sprössling vor der Magersucht. Verwendete Quellen: Instagram Danni Büchner