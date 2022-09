Ferfried Prinz von Hohenzollern ist tot: „Foffi“ stirbt mit 79 Jahren

Von: Julia Hanigk

Ferfried Prinz von Hohenzollern ist verstorben. Als „Foffi“ war er vor allem durch seine Beziehung und TV-Sendung mit Tatjana Gsell bekannt. Sie trauert um ihren Ex.

München - Ferfried Prinz von Hohenzollern dürfte den deutschen TV-Zuschauern vor allem unter seinem Spitznamen „Foffi“ ein Begriff sein. Wie die Familie der Hohenzollern am Donnerstagabend gegenüber Bild und Bunte bestätigte, verstarb die TV-Bekanntheit in der Nacht von Montag (26.09.22) auf Dienstag (27.09.22) im Alter von 79 Jahren im Klinikum Großhadern in München.

Ferfried Prinz von Hohenzollern ist tot: Er sorgte im Reality-TV für Wirbel

Bekannt wurde „Foffi“ insbesondere durch seine Beziehung zu dem Ex-Escort-Girl Tatjana Gsell (51). 2004 kamen die beiden zusammen, obwohl von Hohenzollern damals eigentlich offiziell noch mit seiner Frau Maja Synke Meinert (50) liiert war. Gemeinsam sah man sie 2006 dann auf RTL in ihrer Sendung „Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin“.

Sehr viel später gab Gsell Einblicke in diese Zeit: „Wir waren zwei Jahre zusammen. Und ich bin ganz ehrlich: Das erste Jahr war es eine Beziehung, ja, eine Liebesbeziehung. Aber wir waren zu unterschiedlich. Das letzte Jahr haben wir nur noch für die Medien funktioniert“, hieß es gegenüber RTL.

Die Hohenzollern Die Hohenzollern waren einst eine der bedeutendsten Familiendynastien Deutschlands. Der Name stammt vom Sitz der Linie, der Burg Hohenzollern in Schwaben. Das Fürstengeschlecht stellte seit 1192 die Burggrafen von Nürnberg, seit 1415 die Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg, seit 1618 die Herzöge, seit 1701 die Könige von Preußen und von 1871 bis 1918 die Deutschen Kaiser. Zum Ende des Ersten Weltkriegs kam es zum Sturz, nach Auflösung von Preußen 1945 wird der Familienbesitz verstaatlicht. Die Besitze in Schwaben bleiben in Familienhand.

Tatjana Gsell „sehr traurig“ über Tod von Ferfried Prinz von Hohenzollern

Nun ist „Foffi“ tot, eine Todesursache ist noch nicht bekannt. Gegenüber rtl.de sagt Tatjana Gsell: „Ich bin sehr traurig über den Tod von Ferfried! Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

2018 zog Tatjana Gsell ins Dschungelcamp ein. Sie sah ganz anders aus als früher.