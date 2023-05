Weil sie zu dünn sei: Danni Büchner wird wegen ihres Gewichts fertiggemacht

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchners Follower sind entsetzt: die „Goodbye Deutschland“- Auswanderin hat schon wieder abgenommen. Im Netz kassiert sie deshalb einen heftigen Shitstorm. Doch Danni wehrt sich gegen die Kritik.

Mallorca – Danni Büchner (45) kann es ihren Fans einfach nicht recht machen. Immer wieder wird das Aussehen der fünffachen Mutter kritisiert. Der neueste Vorwurf: Danni sei zu dünn geworden.

Danni Büchner hat mithilfe einer Diät einiges abgenommen

Seit sie ihren 2018 plötzlich verstorbenen Mann Jens im Jahr 2015 auf einem Delmenhorster Stadtfest kennenlernte, hat Danni Büchner eine beeindruckende Veränderung hingelegt. Seinerzeit stand sie noch nicht in der Öffentlichkeit, hatte wasserstoffblonde Haare und einige Kilos mehr auf den Rippen. Inzwischen gehört sie zu den bekanntesten und vor allem polarisierendsten Realitystars, ist mit „Goodbye Deutschland“ nach Mallorca ausgewandert, erfolgreich als Influencerin – die blonde Mähne ist einem braunen Longbob gewichen und so manches Kilo gepurzelt.

Erst kürzlich verriet Danni, dass sie nach einer Diät inzwischen nur noch 67 Kilo wiegt. Einigen ihrer über 316.000 Follower bei Instagram gefällt „die neue Danni Büchner“ jedoch gar nicht. Anstatt ihre Meinung für sich zu behalten, beleidigen sie die 45-Jährige offen im Netz.

Was ist Bodyshaming? In den vergangenen Jahren ist „Bodyshaming“ vor allem in den sozialen Medien leider immer mehr zum Begriff geworden. Darunter versteht sich, wenn der Körper einer Person diskriminiert oder zu beleidigt wird. Betroffen sind vor allem Frauen. Unterschieden werden kann dabei in Anfeindungen gegenüber dicker (Fat Shaming), dünner (Skinny Shaming) sowie alter oder behinderter Körper. (Quelle: marshmallow-maedchen.de)

Bodyshaming im Netz: Danni Büchners Follower finden sie zu dünn

„Du bist im Gesicht zu dünn geworden. Siehst sehr schlecht aus. Hör auf abzunehmen, steht dir nicht mehr gut“, lautet der vermeintlich gut gemeinte Ratschlag eines Fans, den Danni Büchner in ihrer Instagramstory veröffentlicht. Doch zum Glück gibt es nicht nur derart übergriffige Kommentare, viele ihrer Fans stehen Danni Büchner bei. „Du bist perfekt so wie du bist und wie es dir gefällt“, versucht eine andere Nutzerin die 45-Jährige aufzumuntern.

Weil sie zu dünn geworden sei: Danni Büchner kassiert Hasskommentare im Netz © Instagram: dannibuechner

Und was sagt die Shitstorm-erfahrene Danni selbst zu der Kritik? „Es ist kurios. Wenn du etwas mehr wiegst, sagen die Leute, du bist zu dick, wiegst du weniger, bist du zu dünn. Ich glaube, am Ende ist es egal, was du machst, in den Augen der Menschen machst du es eh nie richtig“, so die Mallorca-Auswanderin im Interview mit rtl.de.

Dass sie mit konstruktiver Kritik durchaus umgehen kann, bewies sie erst kürtlich. Denn ihr Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ bereut Danni Büchner inzwischen zutiefst. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner; rtl.de; marshmallow-maedchen.de