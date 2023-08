Finanzielle Probleme: Angelo Kellys Sohn Gabriel muss auf dem Bau schuften

Deal mit Produzent

Gabriel Kelly, Sohn von Angelo Kelly, geht seinen eigenen Weg. Der Nachwuchsmusiker arbeitet hart für seinen Traum einer Musikkarriere. Für einen Zwischenstopp auf dem Bau ist er sich nicht zu schade.

Warnemünde - Die Kelly Family begeistert seit Jahrzehnten mehrere Generationen. Dass das musikalische Talent dem Nachwuchs der bekannten Musikerfamilie in die Wiege gelegt wird, dürfte eindeutig sein. So auch bei Gabriel Kelly (22), dem ältesten Sohn von Schlagerstar Angelo Kelly (41), der anstrebt ein bekannter Rapper zu werden. Doch auf den Lorbeeren seines erfolgreichen Vaters oder seiner Familie möchte sich der Nachwuchskünstler nicht ausruhen. Um seinem Traum einer Solo-Musikkarriere ein Stückchen näherzukommen, arbeitet der 22-Jährige nebenbei auf dem Bau.

Kelly Family: Von den Straßenmusikern zu weltbekannten Stars

Die Kelly Family plagten am Anfang ihrer Karriere enorme Geldsorgen. So hat die Familie zu Beginn ihrer musikalischen Laufbahn als Straßenmusiker ihr Geld verdient und so ihr Leben finanziert. Nach ihrem weltweiten, großen Durchbruch in den 1990er-Jahren haben die Mitglieder finanziell wohl gut ausgesorgt. Vor allem Gabriel Kellys Tante Maite (43) startete vollends als Solo-Sängerin durch, sprach aber kürzlich auch von den Schattenseiten der Schlagerwelt.

Doch auf den Lorbeeren seines Vaters oder seiner Familie möchte sich Gabriel Kelly nicht ausruhen. Dem Kelly-Nachwuchs ist es wichtig, eigenständig zu sein. So verließ er bereits mit 18 Jahren sein Zuhause in Irland und zog nach Warnemünde an die Ostsee, der Heimat seiner Mutter Kira (43). Dort werkelt der 22-Jährige an seiner Gesangskarriere und verdient bis zum gewünschten großen Erfolg als Musiker nebenher sein Geld auf einer Baustelle.

Alben der „Kelly Family“ Die Musikerfamilie brachte in ihrer Karriere insgesamt 18 Studioalben auf den Markt. Das Erste im Jahr 1977 namens „Tours Europe“ und das bis heute (Stand: 20. August 2023) letzte 2019 mit dem Titel „25 Years Later“, welches sich in Deutschland und Österreich auf den ersten Rang in den Albumcharts platzieren konnte.

Gabriel Kelly ging Deal mit Produzenten ein: Arbeit auf Baustelle finanziert ihm sein Musikvideo

Der Kelly-Sprössling streicht Wände, trägt schwere Materialien und ist sich für keine schmutzige Arbeit zu schade, um Geld für sein Musikvideo namens „Bye Bye“ zu finanzieren. Mit dem Produzenten Chris Bucanac ging er eine Abmachung ein: „Wir haben den Deal gemacht, dass ich für ihn drei Tage arbeite auf dem Bau und er macht mir dafür ein Musikvideo.“

Aber nicht nur auf dem Bau ist Gabriel Kelly fleißig. In jeder freien Minute ist der Deutschrapper an der Promenade von Warnemünde als Straßenmusiker anzutreffen, wo er selbst bei schlechtem Wetter für Touristen musiziert. Scheint so, als ob sich Gabriel Kelly vorgenommen hat, wie seine berühmte Familie, seinen Weg selbstständig zu bewältigen, komme was wolle. Sein Vater Angelo Kelly spielte im Juni 2023 ein Konzert in einem Frauengefängnis und war überwältigt: „Echt heftig!“. Verwendete Quellen: Instagram/ gabrielkelly_official

