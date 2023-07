„Gänsehautmoment“ bei Open-Air-Konzert: Pietro Lombardi holt Achtjährigen auf die Bühne

Bei einem Open-Air-Konzert in Mainz sorgte Pietro Lombardi für einen ganz besonderen Fan-Moment. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Für Alessio ging ein großer Wunsch in Erfüllung. Bei einem Konzert in Mainz durfte der Achtjährige zusammen mit Pietro Lombardi auf der Bühne stehen und singen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda/Mainz - Zusammen mit Pietro Lombardi trat der Schüler aus dem Landkreis Fulda am Freitagabend in Mainz Open-Air auf. „Mitten im Konzert hat er Alessio auf die Bühne geholt. Er hat kurz ein paar Sätze zu ihm gesagt und dann ging es los. Alessio hat das Mikrofon in die Hand genommen und einfach losgesungen“, erklärt Onkel Fabio Gandolfo, der mit seiner Familie das Konzert verfolgte. Der Achtjährige, der den gleichen Vornamen wie Lombardis Sohn trägt, sorgte bei den zahlreichen Fans für einen echten „Gänsehautmoment“. Zusammen mit Lombardi performte Alessio den Song „Ich vermisse dich“.

Wie der Sänger auf den kleinen Alessio aufmerksam wurde, verrät fuldaerzeitung.de.

Zuvor durfte sich der Schüler sogar aussuchen, ob er den Song mit der Band oder „romantisch“, nur in Begleitung von einem Klavier, performen möchte. Die Entscheidung fiel auf „romantisch“ - und das Publikum war begeistert. „Erstmal hast du das ganz, ganz toll gemacht, und jetzt machen wir zusammen ganz, ganz romantisch ein schönes Ende. Wir haben die [Fans] jetzt im Griff“, sagte Lombardi zu dem kleinen Sänger auf der Bühne. Nachdem Pietro Lombardi und Alessio den Song im Duett beendet hatten, war nicht nur das Publikum, sondern auch der Achtjährige selbst zu Tränen gerührt.