Harald Glööckler und Ehemann Dieter Schroth: Beziehung hat sich geändert

Von: Teresa Knoll

Harald Glööckler macht immer wieder klar, wie wichtig Ehemann Dieter Schroth für ihn ist. Lesen Sie hier, warum sich die Beziehung der beiden geändert hat:

Immer wieder sorgt Harald Glööckler für Schlagzeilen. Freimütig redet er über seine Krankheit, die ihn vor Schmerzen manchmal an der Arbeit hindert. Immer wieder gibt es auch Gerüchte über seine Beziehung zu Ehemann Dieter Schroth. Von Trennung ist da die Rede, obwohl Glööckler immer wieder klar macht, was für eine große Stütze Schroth in seinem Alltag ist.

MANNHEIM24 verrät, was 57-jährige Glööckler und sein Partner über ihre Beziehung sagen und wie sich diese nach all der Zeit verändert hat.

Laut inTouch hätten sich die beiden und damit auch ihre Beziehung weiterentwickelt. Kein Wunder, kennen sich der Designer und sein 73-jährige Geschäftspartner Dieter Schroth doch schon seit 35 Jahren, seit 2015 sind sie verheiratet. (resa)