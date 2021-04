Prinz William & Herzogin Kate: Erster Auftritt nach Prinz Philips Beerdigung

Termin in London

Herzogin Kate und Prinz William haben ihren ersten Termin nach dem Tod von Prinz Philip wahrgenommen – und sie konnten sogar schon wieder lächeln.

London – Hinter der britischen Königsfamilie liegen schwere Tage. Tieftraurig haben die Royals um Queen Elizabeth II. (95) am 17. April Abschied von Prinz Philip nehmen müssen. Doch das Leben am Königshof geht weiter und so absolvierten der Herzog und die Herzogin von Cambridge nun auch schon wieder ihren ersten Termin im Namen der Krone.

Am 95. Geburtstag von Queen Elizabeth II., der in diesem Jahr so kurz nach dem Tod von Prinz Philip nicht gefeiert wurde, besuchten Kate und William in London die Kadetten der Royal Air Force auf deren Trainingsgelände. Seit 2015 ist die Herzogin bereits Ehrenluftkommandantin, davor hatte der Herzog von Edinburgh als Schirmherr der Luftkadetten der Royal Air Force fungiert.