„Kann nicht mehr“: Mats Hummels wollte Trennung von Cathy Hummels

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Cathy und Mats Hummels haben im Sommer die Scheidungspapiere eingereicht. Den Grund für ihre Trennung gaben sie bislang nicht bekannt. In der Personality-Doku der Moderatorin sollen Fans nun endlich die Antwort bekommen.

München - Nach wochenlanger Spekulationen gab Cathy Hummels (34) im Sommer die Scheidung von BVB-Star Mats Hummels (33) bekannt. In der Personality-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ erklärt sie die Gründe für das Liebes-Aus und wie sehr sie darunter gelitten hat. Dabei offenbart sie, dass Mats nach 14 Jahren Beziehung die Trennung von der Moderatorin wollte.

Mats Hummels wollte Trennung von Cathy Hummels

Die vergangenen Monate waren für Cathy Hummels nicht leicht. Das soll die 34-Jährige in ihrer Doku deutlich machen. In der Trennungsphase ließ sie sich von einem Arzt betreuen, da sie aufgrund des hohen Stressfaktors viel Gewicht verlor, wie aus der Doku hervorgeht. „Eine Infusion kann natürlich leider nichts gegen den Herzschmerz tun“, erklärt dieser Arzt.

Cathy Hummels packt in ihrer Personality-Doku über die Scheidung von Mats aus © IMAGO / Future Image & IMAGO / Norbert Schmidt

Als Mats 2019 von München nach Dortmund zog, hoffte er, dass auch Cathy und ihr gemeinsamer Sohn Ludwig ihn begleiten würden. Die TV-Moderatorin wurde dabei vor eine große Herausforderung gestellt: „Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich. Und ich musste mich für mich entscheiden“, erklärt Cathy. „Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden. Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: ‚Ich kann nicht mehr‘“, so die Moderatorin weiter.

Trennungsmonat Die meisten trennen sich um Ostern und die Weihnachtszeit. Ein Soziologe an der Universität Stanford hat herausgefunden, dass die meisten Paare kurz vor Heiligabend Schluss machen. Ausgerechnet am Fest der Liebe... Quelle: bunte.de

Cathy Hummels zerlegt Ehering in Einzelteile

„Man verändert sich im Leben, und das war glaube ich das, was uns entzweit hat“, versucht Cathy die Trennung zu begründen. Nun möchte Cathy einen Neuanfang wagen und aus dem gemeinsamen Haus in München ausziehen. Dort gäbe es zu viele Erinnerungen an den Herzschmerz für sie.

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

Nach der Scheidung folgt die Frage: wohin mit dem Ehering? Für den hat Cathy Hummels eine ganz nachhaltige Lösung. Sie hat den Ring zerlegt und sich daraus Ohrringe, sowie eine Kette aus Gold und Brillanten machen lassen. Verwendete Quellen: bild.de