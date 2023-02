Interview über Haftzeit: Boris Becker tätigt verblüffende Aussagen

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker auf der Berlinale. © Monika Skolimowska/dpa

In einem Interview spricht Boris Becker unter anderem über seine Zeit im Gefängnis – und lässt dabei mit kontroversen Aussagen aufhorchen. Lesen Sie hier mehr:

Über sieben Monate hat Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung im britischen Gefängnis verbracht. In einem Interview mit der Financial Times hat der Leimener nun unter anderem tiefe Einblicke in sein Leben in Haft gegeben. HEIDELBERG24 verrät, warum Boris Becker dabei mit einigen kontroversen Aussagen überrascht.

Ab April erscheint seine Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ bei Apple TV+. (mab)