„Kann ich nicht beantworten“: Diese Interviewfrage nervt Andy Borg so richtig

Von: Jonas Erbas

Dank seiner gewitzten Art weiß Andy Borg auf vieles eine Antwort, doch zu einem Thema schweigt der Schlagerstar vorzugsweise: seinem Karriereende.

Thyrnau – Seit Jahrzehnten gilt Andy Borg (62) als der Gute-Laune-Garant im deutschen Schlager. Dem gebürtigen Wiener liegt launiges Entertainment im Blut, ganz egal, ob als Dauergast in Florian Silbereisens (41) „Die Feste“-Shows, bei Stefan Mross‘ (47) „Immer wieder sonntags“ oder in seinem SWR-„Schlager-Spaß“. Und das soll wohl noch ganz lange so bleiben.

Karriereende? Andy Borg verschwendet keinen Gedanken an den Ruhestand

Auf der Bühne ist Andy Borg in seinem Element: Der 62-Jährige bringt in jede Schlagershow, in der er auftritt, nicht nur beliebte Hits wie „Adios Amor“ oder „Arrivederci Claire“, sondern auch beste Stimmung mit. Daran, sich zur Ruhe zu setzen, verschwendet der Österreicher keinen Gedanken, wie er IPPEN.MEDIA im Interview verrät.

Denn die Frage, ob er nicht schon daran denke, aufzuhören, geht dem Schlagerstar so richtig auf die Nerven – immerhin liegt der Ruhestand noch in weiter Ferne: „Das ist eine der wenigen Fragen, die ich tatsächlich nicht beantworten kann, weil ich darüber nicht nachdenke“, erklärt Andy Borg.

Andy Borgs „Adios Amor“ wurde etliche Male gecovert Mit „Adios Amor“ gelang Andy Borg 1982 der Durchbruch, der Song erreichte Platz eins der Single-Charts. Insgesamt wurde das Stück bisher mindestens 16-mal gecovert, unter anderem von Corry Konings (1982, Niederländisch), Frédéric François (1982, Französisch), Wolfgang Lindner Band (1982), Jigs (Adios amour, 1983, Schwedisch), Mišo Kovač (1983, Serbokroatisch), Nijolė Tallat-Kelpšaitė (Alyvos žydės, 1995, Litauisch), Dorados (2009), Die jungen Zillertaler (2010), Casablanca (2011, Englisch) und den Wildecker Herzbuben (2014).

Andy Borg verrät eine seiner Lieblingsfragen in Interviews

Obwohl der Volksmusiker als recht gesprächig gilt, gibt es Interviewfragen, zu denen er sich stets kurz und bündig äußert: „Eine Lieblingsfrage, auf die ich immer gern antworte, ist: Wie es mir geht. Darauf kann ich sehr leicht antworten, mit einem Wort: GUT!“, so Andy Borg.

Andy Borg redet gerne und viel, doch zu einem Thema schweigt der Schlagerstar vorzugsweise, weil er sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat: seinem Karriereende © Fotostand/Imago

Wer dem 62-Jährigen ausführliche Antworten entlocken möchte, sollte ihn dementsprechend nicht auf ein mögliches Karriereende oder sein Befinden ansprechen. Ansonsten ist der „Adios Amor“-Interpret allerdings sehr offen: Zuletzt klärten Andy Borg und Stefan Mross sogar darüber auf, ob zwischen ihnen ein Konkurrenzkampf herrsche. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Presseanfrage an Andy Borg, andy-borg.de