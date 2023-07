Es geht um 150.000 Euro: Katzenberger-Mama Iris Klein als Angeklagte vor Gericht

Teilen

Die Schlagzeilen über Iris Klein nehmen kein Ende. Jetzt musste sich der Reality-Star auf Mallorca vor Gericht verantworten.

Palma de Mallorca – Mit einer beeindruckenden Entourage im Schlepptau tauchte Iris Klein (56) am Mittwochmorgen (12. Juli) vor einem Gerichtsgebäude in Palma de Mallorca auf. Das dort ansässige Landgericht verhandelt laut der „Mallorca Zeitung“ derzeit einen Fall, in dem es um stolze 150.000 Euro geht — und in dem die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) sich als Angeklagte verantworten muss.

Dramatische Wendung: Iris Klein muss vor Gericht erscheinen

Zum Auftakttermin der Verhandlung erschien Iris Klein mit einigen Freunden als emotionale Unterstützung. Außerdem wurde sie von einem Bodyguard begleitet, der vor Prozessbeginn nicht von ihrer Seite wich. Den Leibwächter hatte die Wahl-Mallorquinerin laut eigener Aussage aus Angst vor der Zeugin Nadescha Leitze (42) engagiert, deren Temperament Kleins Meinung nach schlichtweg unberechenbar sei.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Und tatsächlich musste die Polizei bereits anrücken, bevor die Beteiligten überhaupt den Gerichtssaal betreten konnten. Leitze hatte den Berichten zufolge ungefragt ein Foto ihrer Gegenspielerin gemacht, weshalb Klein die Beamten rief, damit diese die Löschung der Aufnahme erwirkten. Mit rund einer Stunde Verzögerung konnte der Prozess dann jedoch endlich beginnen.

Iris Klein soll unerlaubt den Mietvertrag des Cafés „Evergreen“ aufgelöst haben

Am ersten Verhandlungstag lud das Gericht zur Beweisaufnahme verschiedene Zeugen vor. Streitpunkt ist die Auflösung eines Mietvertrages für das Café „Evergreen“. Iris Klein soll den Vertrag ohne Rücksprache mit den anderen Geschäftsführern gekündigt haben, denen aufgrund dessen ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstand. Beschuldigt ist ebenso der Vermieter Felipe B.M., der nach der Auflösung des bestehenden Mietvertrages heimlich die Schlösser des Gastrobetriebs austauschte und mit dem TV-Star angeblich bereits über eine Neueröffnung des Lokals verhandelte.

Auch das noch: Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein muss vor Gericht. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Die Investorin Jasmin R. reichte daraufhin Klage wegen Betrugs ein. Iris Kleins ehemalige Geschäftspartnerin Nadescha Leitze war derweil nur als Zeugin geladen. Auch Peter Klein (56), der Ex-Partner der einstigen Dschungelcamperin, sollte als Zeuge verhört werden. Nachdem die beiden zuletzt regelmäßig mit ihrem öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg in den Schlagzeilen gestanden waren, ließ er sich jedoch entschuldigen: Seine derzeitigen Aufnahmen im Tonstudio ließen einen Auftritt vor Gericht terminlich nicht zu.

In der neuesten Folge ihrer RTLZWEI-Show machte Daniela Katzenberger indessen deutlich, dass sie von Iris Kleins Liebeskummer genervt ist. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung, t-online