„Keine sofortige Entscheidung“: Darum zieren sich Harry und Meghan nach Einladung zur Krönung

Von: Susanne Kröber

Prinz Harry und Meghan Markle lassen sich mit ihrer Antwort Zeit, denn Netflix würde gerne mit ihnen bei der Krönung von König Charles III. drehen.

London – Kommen sie oder kommen sie nicht? Diese Frage brennt nicht nur Royal-Fans weltweit unter den Nägeln. Auch die britische Königsfamilie, allen voran König Charles III. (74), wüsste garantiert gerne schnellstmöglich Bescheid, ob Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) denn nun zur Krönung von Charles am 6. Mai erscheinen werden. Doch die Sussexes halten sich bedeckt, denn durch die Einladung sind Harry und Meghan in eine Zwickmühle geraten.

„Sie wollen ein Stück vom Kuchen“: Netflix setzt auf Prinz Harrys Teilnahme an der Krönung

Fakt ist: Eingeladen sind Prinz Harry und Meghan Markle zur Krönung von König Charles III., auch wenn die Einladung wenig feierlich per Mail und durch den Palast erfolgte, wie ein Sprecher der Sussexes laut OK!-Magazin mitteilt: „Ich kann bestätigen, dass der Herzog kürzlich eine E-Mail-Korrespondenz vom Büro Seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat.“ Mit der Antwort wollen sich Meghan und Harry aber offenbar noch Zeit lassen. „Eine sofortige Entscheidung darüber, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben“, so die offizielle Mitteilung.

Doch warum können sich Meghan und Prinz Harry eigentlich nicht zu einer schnellen Zu- oder Absage durchringen? Laut The Sun steckt der Deal der Sussexes mit Netflix hinter ihrem Dilemma, denn der Streaming-Anbieter wünscht sich eine Teilnahme an der Krönung, zumindest von Harry. „Harry bei der Krönung dabei zu haben, wäre großartiges Fernsehen. Dies ist eine königliche Zeremonie, die nur einmal in einer Generation stattfindet, und sie wollen ein Stück vom Kuchen“, so ein Insider gegenüber The Sun.

Sie haben das als Ziel fest im Blick. Nach den Enthüllungen in der letztjährigen Serie [Harry & Meghan] sind sie sich voll und ganz bewusst, wie explosiv das sein könnte.

Harry und Meghan unter Druck: Netflix-Bosse wollen sie bei der Krönung sehen

Die Netflix-Serie „Harry & Meghan“ war ein voller Erfolg für den Streaming-Anbieter, kein Wunder, dass die Netflix-Bosse da mit Material von König Charles‘ Krönung gerne nachlegen würden. Fraglich ist allerdings, ob es vonseiten des britischen Königshauses eine Drehgenehmigung für Netflix geben würde. „Es würde Hürden geben, bevor es dazu kommt. Aber es ist ein klares Ziel für die Netflix-Chefs“, betont die Sun-Quelle.

Meghan Markle und Prinz Harry halten sich weiterhin bedeckt, ob sie der Krönung von König Charles III. (rechts) am 6. Mai beiwohnen wollen. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/picture alliance/dpa/PA Wire/Dan Kitwood

Prinz Harry und Meghan Markle wissen, dass ihr Bekanntheitsgrad in den USA vor allem an ihrer Nähe zur Royal Family gemessen wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex halten sich also weiterhin alle Hintertürchen offen, was ihre Teilnahme an der Krönung von König Charles angeht. Besonders Meghan dürfte allerdings nicht so glücklich darüber sein, dass die Verantwortlichen bei Netflix dabei in erster Linie auf die Anwesenheit ihres Ehemannes setzen, denn auch der Palast kämpft nur um Prinz Harry, was Meghan stark verärgern soll. Verwendete Quellen: ok.co.uk, thesun.co.uk