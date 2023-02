Lippen, Wangen, Augen: Melanie Müller optisch wieder stark verändert

Von: Sarah Wolzen

Melanie Müller legt sich gerne unters Messer. Nach ihrer neuesten Schönheits-Operation ist der Reality-Star jedoch kaum wiederzuerkennen.

Oschatz – In den vergangenen Jahren hat sich Melanie Müller (34) vieler Beauty-Eingriffe unterzogen. Erst kürzlich scheint sich die Ballermannsängerin erneut unters Messer gelegt zu haben. Denn in ihrer neuesten Instagramstory ist sie kaum wiederzuerkennen.

Seitdem sie 2013 versuchte, das Herz des Bachelors zu erobern, ist Melanie Müller aus der deutschen Trash-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nur ein Jahr nachdem sie von Rosenverteiler Jan Kralitschka abserviert worden war, sicherte sie sich die Dschungelkrone. Es folgten unzählige Auftritte, u.a. beim „Promiboxen“, „Goodbye Deutschland“, „Promis unter Palmen“ und „Promi Big Brother.“ Nebenbei baute sich Melanie Müller eine Karriere als Ballermannsängerin auf Mallorca auf.

Zuletzt dominierten jedoch immer mehr negative Schlagzeilen rund um die 34-Jährige. Die Trennung von Ex-Mann Mike Blümer endete in einer medialen Schlammschlacht und wegen eines Nazi-Eklats musste nicht nur ein Konzert der begeisterten Ostdeutschen abgebrochen werden - Melanie Müller sah sich auch immer wieder Vorwüfen ausgesetzt, sie würde sich in rechten Kreisen bewegen.

Schönheits-Operationen liegen im Trend

Die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland steigt. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer lassen immer öfter Eingriffe an ihrem Äußerem vornehmen, die medizinisch nicht notwendig sind. Weltweit ist deren Anzahl in den letzten Jahren geradezu explodiert: Fast 25 Millionen Eingriffe verzeichnete die International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) für das Jahr 2019, neun Jahre zuvor waren es noch knapp 14 Millionen Schönheitsoperationen pro Jahr. Besonders beliebt bei Frauen sind Brustvergrößerungen, Lidstraffungen und Fettabsaugen.

(Quelle: ikk-classic.de)