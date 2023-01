Lucas Cordalis‘ Vermögen: So wohlhabend ist der Dschungelcamp-Kandidat

Von: Madlen Trefzer

Zahlreiche Dschungelcamp-Fans kannten Lucas Cordalis bereits vor der 16. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus. Lesen Sie hier, wie wohlhabend der Dschungelcamp-Kandidat tatsächlich ist:

Viele kennen Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis als den Sohn von Costa Cordalis (†75) – dem aller ersten Dschungelkönig der deutschen Fernsehgeschichte. Doch Lucas hat noch mehr zu bieten. Bevor er am 13. Januar in das Dschungelcamp bei RTL einzog, hat der Sänger sich nicht auf dem Ruhm seines verstorbenen Vaters ausgeruht. Er wollte sich nach seinem Abitur selbst als Musiker und Komponist beweisen und arbeitete an seinem Aufstieg.

MANNHEIM24 verrät, wie groß das Vermögen des Dschungelcamp-Kandidaten Lucas Cordalis ist

In einem Interview mit dem offiziellen Dschungelcamp Podcast spricht Lucas offen über sein Leben mit seinem Vater Costa Cordalis. Er sei es gewohnt, dass der Rest der Welt von ihm stets erwartet, so gut wie sein Vater zu performen. Deshalb gebe er sich auch immer Mühe, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. (mad)