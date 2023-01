Manuel Flickinger feiert Robert Geiss: „Hühnerstall unter Kontrolle“

Von: Teresa Knoll

Die Geissens sind zurück! Fans können sich auf neue Folgen der glamourösen Familie freuen. Lesen Sie hier, was Manuel Flickinger zum Luxusleben der Millionäre sagt:

„Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ stolziert in die 21. Staffel bei RTLZWEI. Wie gewohnt zeigen Carmen, „Roooobert“, Shania und Davina ihr Leben in Glanz und Gloria und entführen ihre Zuschauer nach London, Istanbul und Dubai. In den ersten Folgen geht es in die britische Hauptstadt und auf die Spur der Royals.

MANNHEIM verrät, warum Robert mit den drei Frauen an seiner Seite langsam durchzudrehen scheint – und wie Manuel Flickinger die Sache sieht.

Millionärstochter Shania teilt den Zuschauern mit, dass das Leben mit Mama und Papa schon recht stressig sein kann. Im selben Moment stürmt Robert Geiss ins Zimmer und hetzt – es wird ihm wohl noch viel zu sehr getrödelt. Davina ist der gleichen Meinung wie ihre Schwester und fügt augenverdrehend hinzu: „Ich kann das nicht mehr“. (resa)