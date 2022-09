Meghan Markle spricht über ihre Erfahrung als nicht-weiße Frau in der Royal Family

England Prinz Harry, Herzog von Sussex, und Meghan Markle, Herzogin von Sussex im März 2022. © PPE/IMAGO

Im Gespräch mit Mariah Carey verrät Herzogin Meghan, dass man sie erst seit ihrer Beziehung mit Prinz Harry als Schwarze Frau sähe.

In der dritten Folge ihres brandneuen Podcasts „Archetypes“ spricht Herzogin Meghan Markle mit Sängerin Mariah Carey über ihre Erfahrung als Person mit einem Schwarzen und weißen Elternteil. In dem Gespräch verrät sie nicht nur, wie ihre Beziehung zu Prinz Harry die allgemeine Meinung zu ihrer Hautfarbe beeinflusst hat, sondern auch, warum Mariah Carey sie schon in jungen Jahren geprägt hat.

