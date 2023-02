„Dummes Kind“ und „Bauerntrampel“: So respektlos sprechen Robert und Carmen Geiss mit ihren Kindern

Drama am Frühstückstisch

Die Geissens um Robert und Carmen reisen in ihrer RTLZWEI-Show derzeit durch die Slowakei. Für Shania und Davina geht es bei dem Familienausflug aber etwas ungemütlich zu.

Slowakei – Seit mehr als zwölf Jahren sind die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und haben sich mit ihrem prunkvollen Lifestyle und reichlich frechen Sprüchen als echte Publikumslieblinge etabliert. Auch Davina (19) und Shania Geiss (18) haben inzwischen ihre eigene Sendung und begleiten ihre Eltern bei ihren Reisen um die Welt – bei denen aber nicht immer nur Idylle herrscht.

Sie will ihn umarmen, er schiebt sie weg: Robert Geiss beschimpft Shania Geiss als „dummes Kind“

Nach einem Trip nach London und einem Abstecher nach Saint Tropez, um die Sommervilla auf Vordermann zu bringen, besichtigen Robert und Co. in ihrer erfolgreichen RTLZWEI-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ die Slowakei. Bei einer Weinprobe lassen es die Geissens dabei richtig krachen, am nächsten Tag ist die Stimmung aber weitaus nicht mehr so ausgelassen und entspannt.

+ Drama am Frühstückstisch: Weil Davina Geiss ihr Glas zerbrochen hat, beschimpft Carmen sie als „Bauerntrampel“. © Screenshot/RTL+/Die Geissens/Folge vom 20. Februar 2023 (Fotomontage)

In einem Liebesbrief-Museum ist vor allem Mama Carmen ganz hin und weg, während ihr Mann und ihre Töchter sich ein paar Albernheiten nicht verkneifen können. Zuerst stöbern sie durch die geheimen Botschaften, die andere Besucher hinterlassen haben, doch als Shania Papa Robert erst kitzelt und ihm dann eine Umarmung geben will, dreht sich dieser nur weg und sagt: „Du dummes Kind.“ Besonders ernst gemeint hat er das offenbar nicht, trotzdem reißt Shania bei diesen überraschend harten Worten vor Schock den Mund auf.

„Bisschen Respekt“: Carmen Geiss macht Davina wegen kaputtem Glas runter

Das Familienfrühstück am nächsten Tag erweist sich vor allem für Davina als übles Erwachen, denn während sie ihren Orangensaft umrührt, platzt das Glas plötzlich und die Flüssigkeit ergießt sich über den fein gedeckten Holztisch. „Da ist ein Loch, das war ich nicht“, verteidigt sie sich. Mama Carmen muss zwar ein Lachen unterdrücken, liest ihrer Jüngsten aber trotzdem gehörig die Leviten: „Wie du aber auch rührst, wie ein Bauerntrampel.“

Dass sie für ihren kleinen Fauxpas so angeredet wird, geht Davina gehörig gegen den Strich. „Ihr seid doch unnormal heute, könnt ihr bitte nochmal ins Bett gehen und aufstehen?“, wettert die Influencerin und verlangt: „Bisschen Respekt.“

Beim Geiss‘schen Morgenessen geht es gerne mal chaotisch zu – egal ob in der privaten Suite oder im Restaurant. „Ich glaube so ab und zu bei meiner Familie geht da irgendwas schief. Entweder sind sie morgens noch nicht so fit, dass sie komplett denken können, aber man sieht ja – das ist nicht normal“, erklärt Robert sichtlich amüsiert. Wenig begeistert war der Multimillionär zuletzt hingegen aber von den Tischgewohnheiten seiner Frau, denn Robert Geiss beleidigt Carmen, weil sie zu viel isst. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens/Folge vom 20. Februar 2023, celebritynetworth.com

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL+/Die Geissens/Folge vom 20. Februar 2023 (Fotomontage)