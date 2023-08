Nicht mal 70 Quadratmeter: Mallorcas Millionen-Makler Marcel Remus zeigt seine bescheidene Wohnung

Teilen

Er verkauft Villen in Millionenhöhe auf Mallorca, selbst wohnt Luxusmakler Marcel Remus jedoch in einer bescheideneren Wohnung. Im Interview erzählt er, warum er das bodenständige Leben bevorzugt.

Mallorca – Mit einem Umsatz von 134 Millionen Euro im Jahr 2022, könnte sich Luxusmakler Marcel Remus (36) so einige Villen auf Mallorca gönnen. Stattdessen bevorzugt der gebürtige Nordrhein-Westfale seine 69-Quadratmeter-Wohnung, die er zusammen mit Hund Buddy an der Playa de Palma auf Mallorca bewohnt. Im Interview mit „Bild“ verrät der Selfmade-Millionär, weshalb er das bodenständige Leben bevorzugt.

Remus: „In meinem Badezimmer kann ich mich gerade noch so umdrehen“

Obwohl der 36-jährige Promimakler auf der Insel neben mehreren Wohnungen auch vier Villen in Son Vida, dem Beverly Hills von Mallorca, besitzt, bevorzugt Remus das bodenständige Leben in seiner Wohnung. Er besitze „zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Wohnzimmer und eine Küche“, genug für den alleinstehenden Wahl-Mallorquiner und seinen Hund. Und auch, wenn sein Badezimmer so klein sei, dass er sich darin „gerade noch so umdrehen“ könne, fühle er sich in seiner „Wohnung einfach total wohl“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Doch woher kommt diese Haltung? Remus habe zwar mit 24 Jahren seine erste Millionen verdient, doch er wisse, „wie es ist, wenn man kein Geld hat“. Weiter erklärt er: „Ich muss nicht auf dicke Hose machen. Ich sage immer zu den Leuten: Teilt euch euer Geld richtig ein. Legt es an, statt es auszugeben, denn vom Geld ausgeben ist noch keiner reich geworden.“ Daher vermietet Remus auch die Wohnungen und Villen, die in seinem Besitz sind.

Mit 19 wanderte Marcel Remus nach Mallorca aus

Der Promi-Makler wanderte im August 2006 mit gerade einmal 19 Jahren nach Mallorca aus, mit im Gepäck: seine Eltern. „Damals hatte ich gerade die Schule fertig, mein Abitur gemacht und eine verkürzte Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten“, erzählt Remus gegenüber dem Boulevardblatt. Er habe damals das Glück gehabt, bei einem der zwei großen Makler auf Mallorca eine Anstellung zu finden.

Es sei ein Sprung ins kalte Wasser gewesen und er wurde „auf Provisionsbasis ins Büro“ gesetzt. Mit seiner gesprächigen und motivierten Art gewann Remus die Kunden und Kundinnen schnell für sich: Er habe „die Leute voll gequatscht, aber auf nette Art und Weise“.

Makler Marcel Remus kennt die glamouröse Promiwelt auf Mallorca und verkauft luxuriöse Villen. Privat mag es der 36-Jährige überraschenderweise eher bescheiden. © IMAGO / nicepix.world

Heute ist Marcel Remus nicht nur einer der bekanntesten Makler auf Mallorca, sondern ist auch außerhalb der Insel durch zahlreiche TV-Auftritte bekannt. Dazu gehören die VOX-Sendungen „mieten, kaufen, wohnen“, „Goodbye Deutschland“ und Remus eigene Sendung „Der Mallorca Makler“. Der „Goodbye Deutschland“-Auwanderer Steff Jerkel (53) deutete kürzlich auf Instagram ein Liebescomeback mit seiner Ex-Partnerin Peggy Jerofke (47) an. Verwendete Quellen: bild.de