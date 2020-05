Nico Santos ist „frisch verliebt“ - Großes Geheimnis um hübsche Frau beim „Free ESC“

Nach Liebes-Aus mit Freundin

Er gewann den „Free ESC“, ist erfolgreicher Musiker und Songwriter: Nico Santos. Doch wer ist die hübsche Frau, die er am Samstag mitbrachte?

Nach der Absage des ESC 2020 aufgrund des Coronavirus

Gewinner des „Free ESC“* auf ProSieben war Nico Santos, der für Spanien antrat.

Dort wurde auch zum allerersten Mal eine unbekannte Frau an seiner Seite gesehen.

Köln - Er ist der Sieger des ersten „Free Eurovision Song Contest“ von Stefan Raab*: Nico Santos. Und aktuell scheint er auf einer regelrechten Welle des Erfolgs zu schwimmen. Nicht nur beim „Free ESC“ eroberte er die Herzen der Fans, auch bei „Sing meinen Song“ konnte er die Zuschauer bereits für sich gewinnen. Und wie die „Bild“-Zeitung (Artikel hinter Bezahlschranke) erfahren haben will, soll Nico Santos auch einen Talisman zum „Free ESC“ mitgebracht haben. Backstage wurde er nämlich händchenhaltend mit einer hübschen Blondine gesehen.

Nico Santos: Gewinner des „Free ESC“ - Wer ist die hübsche Frau an seiner Seite?

Mit seinem Song „Like I Love You“, sicherte sich Nico Santos am Samstagabend den Sieg beim „Free ESC“. Mit Songs wie „Home“, „Rooftop“ und Save“ machte er sich einen Namen in der Musikindustrie. Auch sein zweites Album ist unlängst erschienen. Doch nicht nur musikalisch scheint es für ihn einfach gut zu laufen.

Am Nachmittag vor seinem „Free-ESC“-Auftritt wurde er mit seiner Tour-Crew in Köln-Mühlheim gesichtet, wie die „Bild-Zeitung“ berichtet. Dabei hielt er eine junge Frau fest an der Hand und ging in Richtung Brainpool-Studios, in dem der „Free ESC“ stattfand. Erst vor zwei Tagen habe Nico Santos erklärt, dass er „frisch verliebt“ sei und schwärmte: „Sie ist total stressresistent.“ Wer die Frau allerdings ist, verriet der Sänger nicht.

Nico Santos bestätigt Liebes-Aus mit langjähriger Freundin

Dafür bestätigte er in einem Interview des Magazins BUNTE offiziell, dass er sich von seiner Freundin Leonie Hagedorn getrennt habe. „Ich war viereinhalb Jahre in einer Beziehung, seit Anfang des Jahres ist das vorbei“, erklärte er.

Wer die hübsche Blondine also ist, bleibt wohl noch länger ein Geheimnis. Aber vielleicht bringt Nico Santos sie ja demnächst zu einem Promotion-Termin seines neuen Albums mit?

Zuletzt schien der Musiker zumindest bei „Sing meinen Song“* in Plauderlaune zu sein. Dort sprach Nico Santos über ein unglaubliches Erlebnis mit Lena Meyer-Landrut.

