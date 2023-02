Streit mit Pietro Lombardi nun schamlos öffentlich: Oliver Pocher macht sich über Nachwuchs lustig

Pietro Lombardi ist wieder Papa geworden. Davon scheint Oliver Pocher aber nichts mitbekommen zu haben. Auch die Baby-Beiträge des DSDS-Jurors hat der Comedian nicht kommentiert: Ist die einzige Freundschaft zwischen den beiden nun endgültig vorbei?

Köln - Seit etwa zwei Wochen ist das Baby von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) auf der Welt. Nachdem der DSDS-Juror ein Event überraschend schnell verlassen musste, lief die Gerüchteküche um die Geburt seines zweiten Sohnes heiß. Etwa eine Woche später meldete sich der Sänger mit der fröhlichen Botschaft bei seinen Fans und sammelt seither tausende Glückwünsche von Promi-Kollegen und Fans ein. Doch einer scheint von dem ganzen Trubel nichts mitbekommen zu haben: Oliver Pocher (44).

Oliver Pocher macht sich über Pietro Lombardis Nachwuchs lustig

In ihrem Podcast „Die Pochers“ kommen Amira und ihr Ehemann auf das Thema DSDS und den aktuellen Sexismus-Skandal von Dieter Bohlen (68) zu sprechen. Dabei nutzt Amira die Chance, um Pietro Lombardi Glückwünsche auszurichten. Oliver Pocher fragt direkt ironisch nach: „Hat der ein Kind bekommen?“ Pocher scheint genervt davon zu sein, dass Laura und Pietro die Geburt ihres Kindes medial verbreiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Pocher kritisierte zuletzt immer wieder Mütter, die sich mit ihren Kindern bei Instagram zeigten und den Nachwuchs so in die Öffentlichkeit zerrten.

Oliver Pocher hat nichts von der Geburt von Pietros Sohn mitbekommen © IMAGO/osnapix & Instagram/lauramaria.rpa

„Aber das hält der auf Social Media komplett geheim, oder? Nee, das ist halt komplett unterm Radar gelaufen“, schiebt Pocher ironisch hinterher. Es scheint, als herrsche zwischen Pietro Lombardi und den Pochers immer noch dicke Luft. Auch möglich: Amira und Oliver Pocher erfuhren wie alle anderen aus der Presse von der Geburt und fühlen sich übergangen.

Auch wenn das Baby schon früher zur Welt gekommen ist, postete Pietro das erste Familienfoto erst am 21. Januar. Diesen haben die Pochers sogar mit „Na endlich!!!“ kommentiert. Im Podcast scheinen sie aber nichts von der Geburt zu wissen. Möglicherweise haben Amira und Oliver Pocher ihren Podcast aber schon vorher aufgenommen und deshalb die News noch nicht mitbekommen.

Streit zwischen Pietro Lombardi und den Pochers: worum gehts?

Seitdem die Pochers aus Pietro Lombardis Haus ausgezogen sind, kriselt es zwischen ihnen. In ihrem Podcast fallen Oliver und Amira hin und wieder ein wenig über den Sänger und seine Freundin her. Laura Maria Rypa hört sich den Podcast der Pochers gar nicht erst an, wie sie auf Instagram offenbarte: „Ich brauche dazu nichts zu sagen. Jeder hat ja seine eigene Meinung, was er von Menschen hält und so habe ich auch meine“. Die Aussage lässt vermuten, dass die beiden Paare immer noch nicht ganz im Reinen miteinander sind. Genaue Gründe für einen Streit bleiben aber unklar.

Dass Pietro seinen ehemaligen Vermieter Oliver Pocher dann nicht über die Geburt seines Sohnes informiert, macht die Situation nicht besser. Vor wenigen Tagen standen die Pochers noch wegen Pietro Lombardi vor Gericht. Jemand ist in das Haus des Sängers eingebrochen, als Oliver und Amira darin gewohnt haben. Verwendete Quellen: Podimo „Die Pochers“ Folge 46 Karmasutra