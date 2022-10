Oliver Pocher zieht Ex nach Oktoberfest-Treffen durch den Dreck: „Vielleicht hatte sie Schlaganfall“

Oliver Pocher zieht seine Ex-Freundin Monica Ivancan nach einem zufälligen Treffen auf dem Oktoberfest in München durch den Dreck und lästert in seinem Podcast gemeinsam mit Ehefrau Amira Pocher.

München – Auf Knopfdruck lächeln, direkt in die Kamera blicken und posieren – das sind einige der Fähigkeiten von Influencer Oliver Pocher (44), die sich der Moderator in den Jahren im Rampenlicht antrainiert hat. Abtrainieren hingegen fällt dem fünffachen Vater sichtlich schwerer. Immer wieder fällt Pocher in sein hässliches Läster-Muster und diffamiert Frauen unterhalb der Gürtellinie.

„Bumsbirne“: Zuschauer fordern Rauswurf von „Mobbing-König“ Oliver Pocher bei RTL

Ein Beispiel, das bei Facebook seit Wochen Millionen Menschen beschäftigt: der gefährliche Krieg der Pochers gegen die alleinerziehende Mutter Anne Wünsche. Längst fordern Tausende RTL-Zuschauer den Rauswurf des „Comedians“, der durch ein Casting bei Bärbel Schäfer ins Showgeschäft kam.

Nun hat sich Oliver Pocher heimlich, still und leise ein neues Opfer gesucht. Ohne die Chance auf Stellungnahme zieht Oliver Pocher in der neuesten Ausgabe seines Podcasts „Die Pochers“ (verfügbar bei Podimo gegen Bezahlung), den er zusammen mit Frau Amira Pocher (29) aufnimmt, seine Ex-Freundin Monica Ivancan (45) durch den Dreck.

Oliver Pocher trifft drei Ex-Frauen auf dem Oktoberfest in München

Zur Erinnerung: Vier Jahre lang war Oliver Pocher mit Bachelorette Monica Ivancan liiert. 2009 trennte sich die Blondine von dem Komiker. Ob er diesem Verlust auch heute noch nachtrauert? Seit dem Start des Oktoberfests in München am 17. September ließ sich Oliver Pocher mit seiner Frau auf der Wiesn im Käfer-Zelt blicken.

Dort gibt es täglich ein großes Schaulaufen der Stars und Sternchen, zu denen sich auch Pocher zählt. In seinem Podcast berichtet er, dass er dort unfreiwillig gleich drei seiner Ex-Partnerinnen traf. „Dieses Ex-Freundinnen-Aufeinandertreffen war wirklich sehr unterhaltsam“, so Pocher. Seine Ex-Freundin Sandy Meyer-Wölden, mit der der Hannoveraner von 2010 bis 2014 verheiratet war und gemeinsame Kinder hat, reiste aus den USA an, um im Käfer-Zelt zu feiern.

„Vielleicht hatte sie Schlaganfall“: Oliver Pocher zieht Ex nach Oktoberfest-Treffen durch den Dreck

Auch Monica Ivancan lief Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in die Arme. Allerdings, glaubt man Pocher, habe sie ihn nicht gegrüßt. Warum sie keine Lust auf Smalltalk hatte, kann sich der Familienvater einfach nicht erklären. Anstatt den verbalen Korb einfach hinzunehmen, zieht Oliver Pocher seine Ex im Podcast mit einem Spruch durch den Dreck: „Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden“, so der Comedian. Doch der 1,7 Meter kleine Mann tritt ein zweites Mal nach: „Oder sie ist gerade so zugebotoxt, dass sich die Lippen nicht mehr richtig bewegen.“

Pocher sieht sich nach dem Aufeinandertreffen auf dem Oktoberfest im Recht. „Der habe ich ja sowieso gar nichts getan. Wenn dann müsste ich mir überlegen, ob ich ‚hallo‘ sage oder nicht“, erzählt Pocher. Monica Ivancan hat sich zu den schlimmen Beleidigungen bislang nicht geäußert.

Nach Start des Oktoberfests steigt die Corona-Inzidenz in München weiter rasant an. Von einer „Wiesn-Welle“ wollen Experten dennoch nichts wissen. Die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick. Verwendete Quellen: bunte.de, Podcast Oliver Pocher