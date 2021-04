Oscars 2021 im Live-Ticker: Goldene Himbeere schon verliehen - Rudy Giuliani „ausgezeichnet“

Live aus Los Angeles

+ © Imago/UPI Photo/John Angelillo Schauspieler Brad Pitt bei der Oscar-Verleihung im Februar 2020 © Imago/UPI Photo/John Angelillo

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jennifer Kuhn schließen

Weitere schließen

Zum 93. Mal findet am kommenden Sonntag (25. April 2021) die Oscar-Verleihung statt. In diesem Jahr gelten aufgrund der Corona-Pandemie strenge Regeln. Die Oscars im Live-Ticker.

Die 93. Verleihung der Academy Awards findet in Los Angeles statt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie herrschen strenge Regeln bei den Oscars.

Brad Pitt, Renée Zellweger, Halle Berry, Reese Witherspoon und Harrison Ford werden vor Ort sein.

Oscars 2021: In unserem Live-Ticker können Sie alles mitverfolgen und nachlesen

Update vom 25. April, 13.03 Uhr: 60.000 US-Dollar (50.000 Euro) in Form von Geschenken, das soll dieses Jahr die Oscarnominierten wieder erwarten. Darunter zahlreiche Goodies, die von „The GBK Brand Bar“ im „The Kimpton La Peer Hotel“ in West Hollywood spendiert werden, wie pagesix.com berichtet. Und was findet sich darin? Jede Menge Beauty-Produkte, bzw. Gutscheine für Behandlungen und vor allem Gutscheine für Luxusressorts. Die Stars können beispielsweise zwei Nächte auf den Fijis verbringen. Dort werden ihnen ein eigener 5-Sterne-Koch plus 12 Bedienstete zur Verfügung gestellt. Das ganze kostet 8.000 US-Dollar. Auch vier Tage auf den Turks- und Caicosinseln finden sich in den Goodie-Bags für 10.000 US-Dollar. So lässt es sich doch leben.

Oscars 2021: Die „Goldene Himbeere“ wurde bereits verliehen

Update vom 25. April, 09.47 Uhr: Die „Goldene Himbeere“, der Schmähpreis der Oscars wurde einen Tag vor den Goldjungen verliehen. Das Musical-Drama „Music“ erhielt gleich drei Auszeichnungen. Zum einen erhielt Sängerin Sia die „Trophäe“ als schlechteste Regisseurin (sie feiert mit „Music“ ihr Debüt), zum anderen wurden Kate Hudson als Hauptdarstellerin und Maddie Ziegler in der Nebenrolle als autistisches Mädchen mit je einer „Goldenen Himbeere“ ausgezeichnet. Grund für die schlechten Kritiken des Dramas war der Umgang mit Autismus.

Auch Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani erhielt eine „Goldene Himbeere“. Wer sich jetzt fragt für welche Filmrolle, denn das wahre Leben zählt hier ja nicht, dem können wir tatsächlich sagen, dass Giuliani einen Auftritt hatte. Er wirkte im Film „Borat Anschluss Moviefilm“ mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen mit - wenn auch eher unfreiwillig. Das Interview, mit der viel diskutierten Hand-in-der-Hose-Szene, wurde heimlich mitgefilmt.

Zudem gab es eine Sondertrophäe: das „Schlimmstes Kalenderjahr aller Zeiten“ wegen der Corona-Krise.

Oscars 2021 im Live-Ticker: US-Schauspieler hat Award verloren - ein anderer versteckt ihn an skurrilem Ort

Los Angeles - Die Oscars gehören zu den größten und bekanntesten Veranstaltungen weltweit. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, die Ende 2019 ausbrach und der Erreger SARS-CoV-2 sich seitdem auf der ganzen Welt ausbreitet, mussten sämtliche Veranstaltungen abgesagt haben. Doch Amerika traut sich: Die 93. Oscar-Verleihung wird am Sonntag, den 25. April um 17 Uhr (Ortszeit), in Los Angeles stattfinden. Die Hollywood-Stars treffen wieder aufeinander - aber nur die Nominierten und eine weitere Begleitperson. In unserem Live-Ticker finden Sie alle wichtige Informationen rund um die 93. Verleihung der Academy Awards aka Oscars.

Die Oscar-Verleihung 2021 im Live-Ticker: Neue Regeln, neuer Veranstaltungsort - das sind die Oscars 2021

Ganz klar - die Oscars sind und werden immer in der Stadt der Musik und Filme bleiben und stattfinden: Los Angels. Doch in diesem Jahr fällt die Veranstaltung etwas anders aus als sonst - aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Die Verleihung wird nämlich in diesem Jahr auf mehreren Bühnen stattfinden - und das weltweit. New York und London, aus diesen Städte wird ebenfalls live zugeschaltet.

In Los Angeles wurde der Bahnhof „Union Station“ gerade frisch umgebaut und restauriert, denn auch dort werden einige historische Momente aufgezeichnet werden. Ein weiterer Ort, in dem die Oscar-Verleihung stattfinden wird, ist das Dolby Theatre. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Hollywood-Stars, wie auch Reporter und zahlreiche andere Gäste, regelmäßig auf Covid-19 getestet, um Infektionen zu vermeiden. Zuschauer wird es in den Hallen aber nicht geben, einen roten Teppich dafür schon.

Wie das ProSieben-Magazin red am Donnerstag, den 22. April berichtete, könnte es sein, dass die Hollywood-Stars und Oscar-Nominierten sogar auf dem roten Teppich eine Maske tragen müssen. Die Reporter:innen müssen die Promis also mit Maske interviewen - Safety First! Wie das Online-Portal VIP.de verrät, wird der Bereich um den Bahnhof „Union Station“ großzügig abgesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Die Oscars 2021 im Live-Ticker: Sendetermine, Ausstrahlung und die Nominierten

In der Nacht vom 25. auf den 26. April findet die 93. Verleihung der Academy Awards in Hollywood/Los Angeles statt. Um 2 Uhr nachts sendet ProSieben live aus Los Angeles die Oscar-Verleihung. Welcher Hollywood-Star bekommt den goldenen Award verliehen? Folgende Stars werden bei der Oscar-Verleihung unter anderem dabei sein: Brad Pitt, Renée Zellweger, Halle Berry, Reese Witherspoon, Angela Bassett, Bryan Cranston und Harrison Ford. Die Awards werden in diesen Kategorien verliehen. Welche Stars bekommen einen Oscar in diesem Jahr verliehen?

Bester Film: The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Mank, Minari

The Trial of the Chicago 7, Judas and the Black Messiah, The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, Mank, Minari Bester Hauptdarsteller : Chadwick Boseman posthum (Ma Rainey‘s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari)

: Chadwick Boseman posthum (Ma Rainey‘s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari) Beste Hauptdarstellerin: Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey‘s Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Andra Day (The United States v. Billie Holiday), Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey‘s Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Andra Day (The United States v. Billie Holiday), Frances McDormand (Nomadland) Beste Regie: Thomas Vinterberg (Der Rausch), Chloé Zhao (Nomadland), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Der Rausch), Chloé Zhao (Nomadland), Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank) Bester Nebendarsteller: Paul Raci (Sound of Metal), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Sacha Baron Cohan (Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Sacha Baron Cohan (Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) Beste Nebendarstellerin: Amanda Seyfried (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Yoon Yeo-jeong (Minari), Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm)

Amanda Seyfried (Mank), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Yoon Yeo-jeong (Minari), Maria Bakalova (Borat Anschluss Moviefilm) Bestes Drehbuch: The Father, Borat Anschluss Moviefilm, Nomadland, Der weiße Tiger, One Night in Miami

Die Oscar-Verleihung 2021 im Live-Ticker: Hollywood-Stars und ihre Oscar-Fails

Wer einen Oscar gewinnt, der kann und darf auch stolz auf sich sein. Für ihre Arbeit werden sie mit einem der begehrtesten Awards der Welt ausgezeichnet. Und für so eine Ehre, hält man doch gerne einen besonderen Platz in seinem Haus dafür frei... oder eben auch nicht. Wie red berichtete, kamen einige Hollywood-Stars bei der Frage „An welchem Platz steht dein Oscar?“ regelrecht ins Schwitzen.

Schauspieler Richard Dreyfuss, der in den 70er Jahren in Filmen wie „American Graffiti“, „Der weiße Hai“ und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ bekannt wurde, hat seinen Oscar an einem ganz bestimmten Ort aufbewahrt: im Kühlschrank. „Einige Leuten halten ihre wertvollsten Dinge in Safes. Aber es ist genau der Ort, bei dem Räuber als erstes gucken werden“, teilt der Schauspieler mit und fotografiert seinen Award neben seinen Wasserflaschen. Witzig!

Jared Leto dagegen hat seinen Oscar verloren. Der Sänger („Thirty Seconds To Mars“) und Schauspieler gewann den begehrten Preis 2014 als bester Nebendarsteller in dem Film „Dallas Buyers Club“. Während eines Umzugs bemerkte er, dass sein goldener Award nicht mehr auffindbar ist. „Ich habe herausgefunden, dass er schon seit drei Jahren verschwunden ist. Ich wusste das nicht - ich glaube nicht, dass mir das jemand sagen wollte. Er könnte irgendwo sein, aber jeder hat auf Schritt und Tritt gesucht. Ich hoffe, er ist in guten Händen, wo auch immer er ist. Wir haben ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen“, gibt er zu. Ups, peinlich! Eine weitere peinliche Aktion leistete sich Schauspiel-Star Al Pacino. Der 80-Jährige nickte während der Golden Globe-Veranstaltung für wenige Sekunden einfach weg. Die Live-Übertragung fand im März 2021 über Zoom statt. Welche großartigen Momente und vielleicht auch Fails bei der 93. Oscar-Verleihung passieren werden, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.