Palast-Schlamperei: Neues Foto von Charlène von Monaco wirft Fragen auf

Von: Annemarie Göbbel

Gemeinsam mit Ehemann Albert II. präsentierte sich Charlène zum Start des Senders „TVMonaco“. Doch als der Palast bei Social Media darüber berichtet, unterläuft ihm ein vielsagender Fauxpas.

Monaco – Als am 1. September mit „TVMonaco“der erste öffentlich-rechtliche TV-Sender an den Start ging, feierte das monegassische Fürstenpaar feierlich die Premiere mit einem Besuch im Studio. Die Fans jubelten, nach endlosen Trennungsgerüchten und der erschreckenden Meldung, Charlène von Monaco (45) käme nur noch zu offiziellen Terminen mit Albert II. (65) nach Monaco und lebe ansonsten längst in der Schweiz, zeigte sich das Paar in trauter Harmonie am Sitz des Senders im Stadtbezirk Fontvieille.

Im Anschluss präsentierte der Instagram-Account der fürstlichen Monegassen Bilder und Informationen zur Eröffnung, doch ein Detail des Postings von Palais Princier de Monaco ließ alsbald dunkle Wolken den schönen Schein überlagern.

Fragwürdig: Wollte der Palast wirklich einen beliebigen Fanaccount verlinken?

Kein Zweifel, dem Image des Fürstenpaares hätte der Bericht gutgetan, wäre dem Kommunikations-Team des nicht ein kleiner, aber pikanter Fehler unterlaufen. Charlène sah toll aus, Alberts Rede war souverän, gemeinsam lächelten die Oberhäupter des Felsenstaates an der Côte d’Azur beim Fototermin in die Kameras.

„Gestern Abend um 19:22 Uhr haben Fürst Albert und Fürstin Charlène den ersten öffentlichen monegassischen Fernsehsender „TVMonaco“ ins Leben gerufen. TVMonaco wird vor allem Programme mit vier Themen anbieten, die es zu seiner Identität machen: Umwelt, Aktualität, Sport und Lebenskunst“. Es folgt die Nennung des Fotografen und die Verlinkung von inzwischen drei Instagram-Profilen.

Anfangs waren es jedoch nur zwei, bevor die Meldung vor zwei Tagen bearbeitet wurde. Die eine Verlinkung war die des eröffneten Senders und ein Kanal namens #princesscharlene. Wer darauf klickte, landete auf einer beliebigen Fandomain mit gerade mal 242 Followern. Man sollte doch meinen, dass den PR-Leuten des Palastes die Internet-Präsenz ihrer Arbeitgeberin und Landesmutter bekannt ist? Doch weit gefehlt.

In die Beziehung von Albert und Charlène von Monaco kommt einfach keine Ruhe. Neueste Zweifel lässt der Palast selbst an der Harmonie des Paares aufkommen (Fotomontage). © Screenshot Instagram @palaisprincierdemonaco & Norbert Scanella/Imago

Dabei gibt es gar keine Ausrede, warum zu dem Zeitpunkt nicht höchste Sorgfalt bei der Nennung des persönlichen Profils der Fürstin walten hätte müssen. Denn Charlènes Seite war erst vor Kurzem gelöscht worden und hatte für einen medialen Aufschrei gesorgt.

Besteht die Ehe von Charlène und Albert nur noch auf dem Papier? Wie das französische Magazin Voici enthüllt, sieht sich das Paar nur noch nach Terminvereinbarungen. Wie das Magazin berichtet, hat sich die Art und Weise, wie die beiden zusammenleben, stark verändert, seit Charlène nach langer Abwesenheit in den Felsenstaat zurückgekehrt ist. „Sie sind heute ein Paar, das sich verabredet, um sich zu sehen“, erklärt eine Quelle. Laut der Bild-Zeitung habe Charlène ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegt, wohin sie die Kinder öfter mitnehmen dürfe. Charlène soll zugesichert haben, bei offiziellen, zeremoniellen Anlässen an die Côte d’Azur zu kommen. Ähnliche Berichte gab es schon vor einem Jahr, doch damals hatte es zudem geheißen, Albert zahle eine hohe Summe an die Mutter seiner Kinder, damit sie als Repräsentantin und katholische Ehefrau erhalten bleibe. Bild zitiert einen Insider: „Dank dieser Organisation hat sich echtes Gleichgewicht ergeben.“ Man sei zusammen, aber jeder habe sein eigenes Refugium. Charlène und Albert seien damit ein „zeremonielles Paar“.

Der Fehler wirft auf alle ein schlechtes Licht: Auf Fürst, Fürstin und den Grimaldi-Palast

Der Fehler lässt alle schlecht dastehen. Die Fürstin, den Palast und auch Albert, der seine Leute offenbar nicht im Griff hat oder sich nicht für deren Arbeit interessiert. Schon die Löschung des Instagram-Account @HSH Princess Charlene, der persönliche Favoriten, mal ein Foto oder einen Clip von Charlènes Charity-Arbeit, häufig aber auch einen Schnappschuss der Zwillinge gezeigt hatte, ließ nichts Gutes ahnen. Dass man jetzt, vom Palast geführt, bei einer Fanseite landet, die in der zweiten Zeile ein Bild aller vier leiblichen Kinder Alberts zeigt, bildet nicht die Realität ab, denn auf Charlènes bisheriger Seite war das Foto nicht zu finden.

Der Palast wirkt zynisch und gleichgültig gegenüber seiner Fürstin, die nachlässige Nachbearbeitung spricht ebenfalls Bände. Der Fan-Link wurde nicht etwa ausgetauscht (und hat nun statt der bisher 242 plötzlich 4.096 Follower), sondern schlicht eine Fanseite des Fürsten namens #princealbert hinzugefügt (Followerzahl derzeit stolze 164.602). Fakt ist: Solide Pressearbeit sieht anders aus, der Palast betreibt hier in vielen Augen einfach Schadensbegrenzung oder Augenwischerei. Ein ungutes Gefühl bleibt, das Rätselraten um die Beziehung um das Glück Charlènes von Monaco geht weiter. Verwendete Quellen: Instagram @palaisprincierdemonaco, Voici, Bild.de