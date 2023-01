Pietro Lombardi isst einen Döner am Tag und nimmt 14 Kilo ab

Von: Lisa Klugmayer

Während der Babybauch von Laura immer größer wird, purzeln bei Pietro Lombardi die Kilos. Nun verrät der DSDS-Sieger sein Abnehmgeheimnis: mehr Sport und nur noch einen Döner am Tag.

Köln - Pietro Lombardi (30) sagt den Kilos den Kampf an. Mithilfe einer ungewöhnlichen Ernährungsumstellung hat der DSDS-Juror schon stolze 14 Kilo abgenommen. Statt mehreren Dönern isst der DSDS-Juror jetzt nämlich nur noch einen pro Tag.

14 Kilo abgespeckt: Pietro Lombardi verrät sein Abnehmgeheimnis

106 Kilo brachte Pietro Lombardi auf die Waage - zu viel für den DSDS-Sieger. „Wenn du irgendwann Bauch hast und nach unten schaust und dann deine Füße nicht mehr richtig siehst, dann machst du dir schon Gedanken und denkst, okay, jetzt muss ich abnehmen“, erzählt er im BILD-Interview.

Stolze 14 Kilo hat Pietro Lombardi in den letzten acht Monaten abgespeckt. Sein Abnehmgeheimnis? Weniger Döner, mehr Sport. „Ich esse nur einmal am Tag Döner und mache mehr Sport, das ist das ganze Geheimnis!“, so der DSDS-Juror. Zu Hause habe er sich ein privates Fitnessstudio eingerichtet. „Da mache ich einen Mix aus Personal Training und eigenem Training“, erzählt Pietro.

Kurz vor Geburt seines zweiten Sohnes: Pietro Lombardi versucht mit Yoga zu Ruhe zu kommen

Auch, wenn ihm Kraftsport eher liegt, hat auch Pietro Lombardi Yoga eine Chance gegeben. „Laura macht Schwangerschaftsyoga. Das habe ich auch versucht, aber irgendwie kann ich mich dabei selber nicht ernst nehmen“, verrät er. Er schaffe es nicht, eine innere Ruhe herzustellen und seinen Kopf abzuschalten. „Mein Kopf rattert und rattert und rattert – das kann ich nicht abschalten.“

Dem jüngsten Lombardi-Sprössling soll es dabei an nichts fehlen. Da darf die Baby-Ausstattung auch gerne mal etwas mehr kosten. Der Kinderwagen alleine dürfte Pietro Lombardi und Laura mehr als 1.000 Euro gekostet haben. Verwendete Quellen: bild.de