Promis steigen bei RTL2 aus: die Reaktionen der Stars auf das Wendler-Desaster

Von: Lukas Einkammerer

Michael Wendler und Laura Müller sollten eine eigene RTL2-Show bekommen. Inzwischen ist das Projekt wieder abgesagt worden – was bei vielen Promis auf Zustimmung stößt.

Cape Coral, Florida – Am Dienstag (14. März) kündigte RTL2 an, den umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler (50) und seine schwangere Frau Laura Müller (22) in einer neuen Doku-Serie begleiten zu wollen. Das Projekt, das noch dieses Jahr ausgestrahlt werden sollte, sorgte in den sozialen Medien für scharfe Kritik. Nur einen Tag später ist die geplante Serie wieder gekippt worden – was vor allem bei vielen Promis auf positive Resonanz stößt.

Wegen Wendler-Serie: „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien will mit RTL brechen

Knapp einen Tag nachdem das umstrittene Format erstmals bei Instagram beworben wurde, kündigte RTL2 an, dass die Soap mit den Wendlers nicht mehr gedreht und produziert werde. „Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst“, schrieb der Sender mit Sitz in Grünwald, „Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben.“

Neben hunderter wütender Kommentare seitens der Zuschauer dürften auch die harten Reaktionen vieler Promis ausschlaggebend für die Absage der Wendler-Soap gewesen sein. „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien (49) machte bei Instagram seine Enttäuschung deutlich und feuerte gegen RTL2: „Egal für was ihr mich noch buchen wollt (…) ich trete von allem komplett zurück und werde mit diesem Sender (…) nichts mehr zu tun haben wollen.“ Für diese knallharte Ansage gab es von Comedian Oliver Pocher (45) ein großes Lob: „Das sind Eier.“

Nach der Absage der Skandal-Show meldete sich Chris Töpperwien erneut zu Wort und teilte seine Erleichterung, betonte aber auch: „Nur hätte dies mit klarem Menschenverstand schon im Vorfeld klar sein können und nicht erst dazu kommen müssen.“ Ob er dennoch wie angekündigt mit dem Sender brechen wird, bleibt abzuwarten.

Michael Wendler: Der Absturz eines Schlagerstars Lange zählte Michael Wendler zu den größten Namen in der deutschen Schlagerlandschaft und platzierte sich mit Liedern wie „Egal“ und „Was wäre wenn“ regelmäßig in den Charts. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte der gebürtige Nordrhein-Westfale jedoch mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagramaccount gelöscht. Heute betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account, für den Abonnenten monatlich 34,99 Dollar zahlen müssen. (Verwendete Quelle: dwdl.de)

„Wäre leider ein Erfolg geworden“: Promis reagieren auf Absage von RTL2-Serie über die Wendlers

Auch bei Chris Töpperwiens Promi-Kollegen kommt die Kursänderung von RTL2 ausgesprochen gut an. „Ich freue mich, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt“, schreibt „Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckel (35). „Wir, die Künstler, die auch mit RTL2 arbeiten, freuen uns, dass ihr einem Mann wie Michael Wendler, der die damaligen Corona-Regeln mit einem KZ vergleicht, keine Bühne gebt. Danke.“

Nach einem Tag ist die kontroverse Wendler-Doku bei RTL2 wieder gekippt worden. Promis wie Giulia Siegel und Chris Töpperwien reagieren auf die Absage mit Zustimmung. © Screenshot/Instagram/giuliasiegel; IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/chris.toepperwien (Fotomontage)

„Richtige Entscheidung!“, lobt Schauspielerin Giulia Siegel (48) – aber kritisiert auch, dass der ursprüngliche Beitrag wieder gelöscht worden ist. „Vielen Dank, finde ich richtig gut“, befindet zudem Reality-Star Detlev Steves (54), „Es wäre leider ein Erfolg geworden, doch habt ihr euch für’s Publikum entschieden. Bin froh, dass ihr doch stabil seid und ich mich nicht geirrt habe.“

Neben Chris Töpperwiens deutlicher Ansage, dürften auch die Geissens RTL2 dazu bewegt haben, sämtliche Pläne mit Michael Wendler und Laura Müller wieder über Bord zu werfen. Denn Carmen Geiss (57) drohte wegen der Wendler-Doku mit dem Ausstieg der Geissens bei RTL2. Verwendete Quellen: Instagram/rtlzwei, Instagram/chris.toepperwien, dwdl.de