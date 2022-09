Wackelt Monarchie nach Tod der Queen? Windsor-Experte fürchtet Debatte: „Beileibe kein perfektes Imperium“

Von: Patrick Freiwah

Früher Prinz Charles, nun König Charles III.: Der Thronfolger wirkt sichtlich mitgenommen nach dem Tod seiner Mutter. © Paul ELLIS / AFP

Königin Elizabeth II. ist tot, es lebe der König. Ein Windsor-Experte spricht über das Erbe von Charles III. – und das Commonwealth of Nations. Der News-Ticker.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist König Charles III. nun Staatsoberhaupt in 14 Ländern.

Britisches Königshaus wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ist ein Umbruch erforderlich?

Der News-Ticker zum Tod von Queen Elizabeth II. und der Trauer in Großbritannien wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 13. September, 12.57 Uhr: König Charles III. sitzt erst seit wenigen Tagen auf dem britischen Thron. Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September ist die Krone an den ewigen Thronfolger übergangen, der schon jetzt Kritik über sich ergehen lassen muss. Seine royale Beförderung war auch bei der Emmy-Verleihung 2022 Gesprächsthema – und das nicht im positiven Sinn.

Queen Elizabeth II. gestorben: Debatte um Kolonialismus und Commonwealth

Ursprungsartikel vom 13. September 2022:

London – Andrew Morton gilt als Insider mit Beziehungen zum britischen Königshaus. Einst verfasste er sogar die aufsehenerregende Autobiografie der verstorbenen Lady Diana. Gegenüber dem Stern nimmt der britische Royals-Experte Stellung zum Tod von Queen Elizabeth II. sowie deren Thronfolger König Charles III.

Dabei erzählt der 69-Jährige eine Anekdote über die Betroffenheit von König Charles III. in den Tagen nach dem Ableben seiner Mutter in Schottland: „Nur Charles und Prinzessin Anne waren rechtzeitig nach Balmoral gefahren, um an der Königin Sterbebett zu sitzen.“ In Englands Hauptstadt London habe Mortons Tochter jedoch Prinz Charles bei einem Rundgang getroffen: „Sie sah seine roten Augen und dass er eindeutig geweint hatte“, führt Morton aus.

Nach dem Tod der Monarchin, Queen Elizabeth II., steht das „British Empire“ möglicherweise vor einem gewaltigen Umbruch. Das sieht auch Andrew Morton so: „Es ist klar, dass Königin Elizabeths Tod nun Debatten auslösen wird (…). In Australien, Kanada und einigen karibischen Ländern wird diskutiert werden, ob Charles Staatsoberhaupt bleiben sollte.“ Der Einfluss im Hinblick auf das Commonwealth of Nations könnte also schwinden.

Britisches Königshaus: Beschimpfungen wegen Kolonialzeit – Royals-Experte verteidigt Queen

Im Zuge des Machtwechsels in Großbritannien rückt die finstere Zeit der Kolonialisierung zurück in den Vordergrund: „Die Briten waren beileibe kein perfektes Imperium“, so Morton. Militärische Handlungen „mit wahllosen Bombardements der Bevölkerung, würden nach heutigen Maßstäben als Kriegsverbrechen angesehen werden“. Das rechtfertige seiner Meinung jedoch nicht die zahlreichen Beschimpfungen postkolonialer Aktivisten, die nach dem Tod von Königin Elizabeth II. auf das britische Königshaus einprasselten.

Den Rassismus-Vorwurf an die Königsfamilie hält der 69-Jährige ebenfalls für ungerechtfertigt: „Es deutet nichts darauf hin, es gibt nicht einmal einen konkreten Hinweis“, erklärt Morton und wirft TV-Moderatorin Oprah Winfrey vor, im Interview mit Herzogin Meghan den Vorwurf nicht hinterfragt zu haben: „Ich finde, es war ein Versäumnis Oprah. Jeder, der die Königin persönlich kannte, sagt ganz klar, dass für sie Hautfarbe nie eine Rolle gespielt habe.“ Als Grund führt der Royals-Insider aus, dass es schließlich die Pflicht der Queen gewesen sei, „als Oberhaupt des Commonwealth über den Ethnien und Klassen zu stehen.“

