Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern

Fürstin Charlènes Hochzeitskleid stammt aus der Haute-Couture-Linie Armani Privé. Ein Designer-Traum in Weiß: In einem Hochzeitskleid von Giorgio Armani verzauberte Fürstin Charlène (damals 32) am 2. Juli 2011 nicht nur die Monegassen und ihren Verlobten Albert II. von Monaco (damals 53). Die gebürtige Südafrikanerin zeigte sich in einer klassischen geschnittenem Robe, die dank einer zwölf Meter langen Schleppe alle Blicke auf sich zog. Tausende Perlen und Kristalle wurden in mühevoller Handarbeit angenäht, 2.500 Arbeitsstunden sollen die funkelnden Verzierungen für Fürstin Charlène in Anspruch genommen haben. © Eric Gaillard/dpa