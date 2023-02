Oberweite, Nase, Po und Co.: Diese Schönheits-OPs haben DSDS-Star Katja Krasavice völlig verändert

Von: Matthias Kernstock

Katja Krasavice ist durch ihren Streit mit DSDS-Juror Dieter Bohlen in die A-Liga der deutschen Promilandschaft aufgestiegen. Auch optisch hat die Leipzigerin ein neues Level erreicht.

Leipzig - Pietro Lombardi (31) ist kein Fan des FC Bayern München. Das hat sich deutlich beim diesjährigen DSDS-Casting gezeigt, als Poptitan Dieter Bohlen eine völlig überforderte Jill Lange mit „Durchnudeln“-Sprüchen bloßstellte.

Katja Krasavice stellt sich als Einzige aus der DSDS-Jury gegen Dieter Bohlen

Anstatt die von Oliver Kahn geforderten „Eier“ zu nutzen, um Einspruch gegen die sexuelle Diskriminierung von jungen Frauen in einer deutschlandweit bekannten RTL-Show einzulegen, überließ es Lombardi seiner Sitzplatznachbarin Katja Krasavice, ihre Stimme zu erheben.

2015 sah Katja Krasavice noch anders aus. Die Leipziger DSDS-Jurorin hatte ein paar Schönheits-Ops, bevor sie neben Dieter Bohlen in der RTL-Show zu sehen war. © YouTube

Die Influencerin zeigte Rückgrat. Als „Lügner und Narzisst“ bezeichnete die Rapperin Krasavice den frauenverachtenden DSDS-Boss Dieter Bohlen, sprach sich bei TikTok und Instagram gegen Sexismus und für Frauenrechte aus. RTL intern sollen daraufhin viele Frauen ihre Abneigung gegen den „Modern Talking“-Star ausgedrückt haben, die DSDS-Quoten rauschten in den Keller.

Katja Krasavice kam mit 12 Jahren aus Tschechien nach Sachsen

Aus Angst vor weiteren verbalen Attacken von Katja Krasavice, die in Teplice in Tschechien geboren wurde und im Alter von 12 Jahren mit ihrer Mutter nach Leipzig zog¹, wollte Bohlen die Blondine loswerden. Doch RTL soll seinen Vorschlag, Krasavice zu feuern, abgelehnt haben.

Am Samstag (18. Februar 2023) sahen die RTL-Zuschauer den Recall der 20. DSDS-Staffel. Neben einer überraschenden Absage wählte die Jury alle Kandidaten für den Auslandsrecall auf Mallorca aus. Auf den TV-Bildern ist wenig zu erkennen vom Beef zwischen Krasavice und Bohlen. Die Szenen wurde schon vor Monaten aufgezeichnet, erst in den Liveshows wird sich zeigen, ob Krasavice trotz RTL-Verbot den Mund aufmacht.

In der Schule gemobbt, heute von Millionen Fans gefeiert

Neben ihrer offenkundigen Abneigung gegen „alte, weiße Männer“ machte die Tschechin auch früher schon keinen Hehl aus ihren vielen Schönheits-OPs. Optisch hat sich die Rapperin in den letzten Jahren stark gewandelt. Woher der Drang kam und kommt, sich immer wieder unters Messer zu legen, verriet die Sängerin nicht voll umfassend. Kleinere Hinweise gibt es aber. „Ich wurde in dieser Stadt nicht gut behandelt. Ich konnte nicht rausgehen und hatte Angst“, erklärte Krasavice 2022 Jahr in einem Interview mit RTL über ihre Mobbing-Erfahrungen dort.

DSDS-Jurorin Katja Krasavice ließ sich Nase, Oberweite, Po, Lippen und andere Körperstellen durch Schönheits-Ops verschönern. © YouTube / Instagram Katja Krasavice

Im Alter von 18 Jahren präsentierte sich Katja Krasavice 2014 auf ihrem YouTube-Channel und sprach hauptsächlich über ihre Wünsche, Träume und Erfahrungen mit Männern. Schon damals war die heute 26-Jährige stark geschminkt, provozierte mit ihren weiblichen Reizen.

Oberweite, Nase, Po und Co.: Diese Schönheits-Ops haben DSDS-Star Katja Krasavice völlig verändert

Mit steigendem Interesse an der Leipzigerin wuchs auch der Wunsch nach einer optischen Veränderung. Eine Nasen-OP, eine Haarverlängerung, aufgespritzte Lippen, mehrere Brustvergrößerungen, eine Po-OP und jede Menge Hyaluron im Gesicht – das ist ein Teil der Eingriffe, den die DSDS-Jurorin öffentlich zugab.

Wie t-online.de berichtet, soll sie dafür bereits mehr als 30.000 Euro ausgegeben haben. In einem Video, das Katja Krasavice 2021 veröffentlichte, sagte die Sächsin, dass ihre Oberweite 11.000 Euro gekostet haben. Ihre Nase liege bei 9.000 Euro. Auch einer Po-Vergrößerung („Brazilian Butt Lift“) unterzog sich die Rapperin.

Ob die Liste der Schönheits-OPs der YouTuberin damit vollständig ist, weiß nur die Rapperin selbst. Gut möglich, dass die Sängerin auch in Zukunft zu den Stammgästen beim Beauty-Doc gehören könnte.

