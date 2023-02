DSDS-Star Katja Krasavice von Ex-Freund geschlagen und betrogen

Von: Lukas Einkammerer

Heute gibt sich Katja Krasavice stets sehr selbstbewusst – und begeistert mit ihrem taffen Auftreten. Doch die DSDS-Jurorin hat in ihrem Leben auch viel Schlimmes durchgemacht.

Leipzig – Rapperin, OnlyFans-Star oder Eistee-Unternehmerin – Katja Krasavice (26) hat viele Seiten und hat mit ihrer selbstbewussten Art in den letzten Jahren Millionen von Fans um sich geschart. Seit dem 13. Januar sitzt die gebürtige Tschechin neben Dieter Bohlen (69) am Jurypult von DSDS und begleitet Gesangstalente bei ihrem Traum vom großen Erfolg. Doch obwohl bei ihr heute alles rund läuft, kann sie auch auf dunkle Zeiten zurückblicken.

„Höllen-Beziehungen“: DSDS-Star Katja Krasavice wurde von Ex-Freund geschlagen

Egal ob in ihren Liedern, bei Instagram oder früher in ihren YouTube-Videos – Katja Krasavice nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. In den knapp neun Jahren, die seit ihrem Internetdebüt vergangen sind, hat die Sugar-Mami-Chefin alle Karten auf den Tisch gelegt, was ihr Privat- und ihr Liebesleben betrifft. Auch über ihre verflossenen Beziehungen spricht sie mit ihren Fans ganz offen – selbst die, die sie bestimmt am liebsten vergessen würde.

Heute hat Katja Krasavice viele Verehrer und begeistert in den sozialen Medien mit dem einen oder anderen freizügigen Schnappschuss, ihre Erfahrungen mit der Männerwelt waren aber alles andere als rosig. „Betrüger, Lügner, Typen, die nichts machen – ob sexuell oder privat für mich. Fremdgeher, Typen, die schlagen – alles hatte ich“, erinnerte sich die „Casino“-Interpretin laut promiflash.de in einer Instagramstory an ihre Ex-Freunde. Katja wäre aber natürlich nicht Katja, wenn sie sich davon aus der Bahn werfen lassen würde – und betont: „Und ich bin nur so stark, reif und konsequent, weil ich was? Weil ich Höllen-Beziehungen hatte.“

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am Liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste. (Quelle: bild.de)

„Der hatte ein blaues Auge“: DSDS-Jurorin Katja Krasavice wehrte sich gegen Schläger-Ex

Mit den Schilderungen über gewalttätige Ex-Freunde dürfte Katja Krasavice ihren Fans einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. In einem heute wieder gelöschten YouTube-Video von 2019 stellte sie laut promiflash.de aber klar, dass sie sich gegen den Mann wehren konnte – und es am Ende er war, der schwer einstecken musste. „Der hatte ein blaues Auge und geblutet“, erklärte die ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin.

Dass sich Katja Krasavice nichts gefallen lässt, daraus macht die „Die Bitch Bibel“-Autorin kein Geheimnis. Seit dem Sendestart der DSDS-Jubiläumsstaffel und dem Mobbing-Skandal um Kandidatin Jill Lange (22) hat sie scharfe Kritik an Jury-Boss Dieter Bohlen geäußert – und dabei sehr deutlich gemacht, was sie vom Poptitan wirklich hält. Indessen staunen Fans über die große Veränderung, die DSDS-Star Katja Krasavice seit ihrer vielen Schönheits-OPs durchgemacht hat. Verwendete Quellen: promiflash.de, bild.de