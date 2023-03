RTLZWEI gibt Michael Wendler neue Show – und erntet Shitstorm

Von: Daniel Hagen

Michael Wendler bekommt eigene Show auf RTLZWEI. © Rolf Vennenbernd/dpa

RTLZWEI sorgt für ein TV-Comeback von Michael Wendler und Laura Müller. Lesen Sie hier, warum der Sender dafür jetzt einen Mega-Shitstorm bekommt:

Einst hat Michael Wendler als Schlagersänger die Herzen seiner Fans und mit Songs wie „Egal“ oder „Sie liebt den DJ“ auch die Charts erobert. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie zeigt der Musiker plötzlich eine andere Seite. In sozialen Medien wie Instagram oder Telegram verbreitet er Verschwörungsmythen und verharmlost sogar den Holocaust. Zuletzt schlägt sich der 50-Jährige im Ukraine-Krieg auch auf die Seite von Wladimir Putin. Umso überraschender, dass RTLZWEI jetzt eine neue Show mit „dem Wendler“ und seiner Frau Laura Müller angekündigt hat!

MANNHEIM24 verrät, wegen welcher Skandale das Comeback von Michael Wendler einen Shitstorm für RTLZWEI auslöst.

„Baby an Bord bei Michael Wendler und Laura Müller! Noch in diesem Sommer erwartet das Auswanderer-Paar Nachwuchs. RTLZWEI begleitet Lauras Schwangerschaft, wie auch alle Höhen und Tiefen, die die werdenden Eltern gemeinsam erleben“, heißt es in einer Meldung des Senders RTLZWEI. Das absolute Highlight soll dann die Geburt des ersten Kindes von Michael und Laura sein. (dh)