Trauriges Geständnis: Darum stopfte sich Sara Kulka mit 12 Jahren Klopapier in den BH

Von: Jessica Jung

Sara Kulka steht seit ihrer Teilnahme bei GNTM in der Öffentlichkeit. Nun nutzt sie ihre Reichweite und gibt auf Instagram ein trauriges Geständnis ab.

München – Sara Kulka belegte in der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2012 den fünften Platz. Dennoch hatte das Model mit ihrem Aussehen zu kämpfen. Auf Instagram verkündete die mittlerweile 33-Jährige, wieso sie sich im Alter von 12 Jahren Klopapier in den BH steckte.

Geständnis von GNTM-Star Sara Kulka: Sie stopfte sich mit 12 Jahren Klopapier in den BH

Die einstige GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka hat auf Instagram 255.000 Follower (Stand: 17. Juli 2023). Diese werden von der 33-Jährigen regelmäßig mit Content versorgt: So zeigt sich das Model sowohl in ihrem Alltag als Mama als auch im Urlaub oder mit Freunden. Auf ihrem Kanal strahlt Sara in zahlreichen Fotos und wirkt dort seit ihrer Auszeit aufgrund von Depressionen wieder glücklich.

Doch nun zeigt sich die GNTM-Teilnehmerin von einer völlig anderen Seite und macht ein trauriges Geständnis. „Mit 12 Jahren habe ich angefangen, mir die Brüste mit Toilettenpapier auszustopfen, um von den Jungs Bestätigung und Anerkennung zu bekommen“, schrieb sie in einem Post vom 16. Juli. „Ich dachte, wenn mein Körper das vermeintlich perfekte Erscheinungsbild hat, werde ich von den Männern wahrgenommen und geliebt“, erklärte das Model weiter.

Sara Kulka macht Klopapier-Geständnis auf Instagram: „Ich war sehr toxisch zu mir selber“

Zu ihrer damaligen Entscheidung, sich Klopapier in den BH zu stopfen, schrieb Sara auf Instagram weiter: „Ich war sehr toxisch zu mir selber, denn ich dachte, ich wäre anders nicht liebenswert und auch nicht sehenswert“. Auch während ihrer Schwangerschaft plagten das Model Selbstzweifel. „(…) Als es hieß, es wird ein Kaiserschnitt, musste ich schlucken. Eine so große Narbe, an meinem Körper …“ Doch nun sieht sie ihren Körper offenbar mit anderen Augen.

„Mein Körper erzählt eine Geschichte und gehört zu mir. Aber ich bin nicht nur mein Körper, ich bin viel mehr als das. Dieses Geschenk vermachten mir meine Kinder. Durch ihre bedingungslose Liebe lernte ich, mich selbst zu lieben“, schreibt sie in ihrem Post. Einen Mann brauche sie nicht, um sich schön und gut genug zu fühlen. „Ich brauche nur mich selber, aufrichtig und ehrlich zu mir“. Für Saras Offenheit und ihr Klopapier-Geständnis wird sie in den Kommentaren von vielen Followern bewundert. Verwendete Quellen: Instagram/sarakulka_