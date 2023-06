„Scheiß Situation“: Großes Rätsel um verschwiegene Estefania Wollny

Von: Volker Reinert

Bei Estefania Wollny läuft es derzeit nicht wirklich rund. Nachdem sie mit zahlreichen negativen Kommentaren im Internet nach ihrem ersten Konzert konfrontiert war, zeigt sich die 21-Jährige alles andere als glücklich.

Köln – Estefania Wollny (21) hat sich auf Instagram bei ihren Fans gemeldet. Viele machten sich schon Sorgen um die Tochter von Reality-Star Silvia Wollny (58). „Ich hätte mich wirklich total gerne schon früher gemeldet, habe ich euch ja auch gesagt, dass ich mich heute melden werde. Das war auch tatsächlich so geplant, aber meine Pläne wurden durchkreuzt, und zwar mit scheiß Situationen, die nicht hätten passieren müssen“, so der „Die Wollnys“-Star am Dienstag (20. Juni 2023).

Estefania Wollny bleibt auf Instagram rätselhaft

Was genau vorgefallen ist, hat Estefania bislang nicht verraten, nur so viel: „Wir reden da mal wann anders drüber, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich war genervt, gestresst und hatte mich heute auch noch nicht gemeldet. Durch den ganzen Stress dann auch heute, habe ich es dann auch eben erst geschafft, mir was zu essen zu machen.“

Estefania – die sich auf Instagram gegen die Kritik zu ihrem Konzert gewehrt hatte – verkroch sich nach ihrem unglücklichen Tag im Bett, damit dieser schnell vorbeiging: „Ich werde gleich schlafen gehen, denn morgen muss ich früh aufstehen, morgen ist ein schöner Tag, die ganzen Bad Vibes von heute werden morgen auch schon wieder Geschichte sein“, erzählte Wollny in ihrer Instagram-Story.

Auch Silvia Wollny wagt einen neuen Karriere-Schritt Estefania Wollnys Mutter Silvia Wollny ist derzeit viel beschäftigt. Nun wagte sie ihr nächstes großes Projekt. In der Türkei hat sie ihren ersten eigenen Laden namens „Wollnys Boutique“ eröffnet. Silvia wohnt mittlerweile mit ihrem Mann Harald und einigen ihrer Töchter in der Türkei. Außerdem sei die ganze Wollny-Familie „fleißig am Drehen“, wie Silvia auf Instagram bekannt gab. Eine neue „Die Wollnys“-Staffel steht demnach in den Startlöchern.

Einen Tag später geht es Estefania Wollny immer noch nicht besser

Am nächsten Morgen scheint es Estefania nicht wirklich besser zu gehen: „Leute, ich habe ein Problem. Ich liege gerade auf der frisch gewaschenen Bettwäsche, aber ich habe keine Kraft mein Bett zu beziehen. Man, ich habe heute so viel geschafft, ich habe sogar mehr geschafft, als eigentlich geplant war“.

Der Wollny-Tochter fehle es momentan einfach an Motivation. Immerhin sehen ihre Fans Estefania am Ende der Instagram-Story kurz lächeln, als sie fragt, ob ihr jemand beim Bett umziehen helfen könne. Familiäre Rückendeckung hat Estefania aber allemal. Ihre Schwester Sarafina Wollny, verteidigte Estefania, als die für ihren Gesang verspottet wurde. Verwendete Quellen: instagram.com/estefaniawollny21, tvmovie.de