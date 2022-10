Heimliches Treffen mit Florian Silbereisen: Jan Smit verrät, wie es mit Klubbb3 weitergeht

Von: Lisa Klugmayer

Schlagerfans warten sehnsüchtig auf ein Klubbb3-Comeback. Ein gemeinsames Treffen zwischen Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle gibt nun erneut Hoffnung. Steht Klubbb3 tatsächlich nächstes Jahr wieder auf der Bühne?

München - 2018 veröffentlichte Klubbb3 mit „Wir werden immer mehr!“ ihr letztes Studioalbum. Seitdem warten Schlagerfans geduldig auf ein Comeback und neue Musik von Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle. In einem Interview verrät Jan Smit nun, dass er Klubbb3 noch nicht aufgegeben hat.

Klubbb3-Comeback? Management sagt Nein. Jan Smit sagt vielleicht

Klubbb3: Das sind Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, Jan Smit und Christoff De Bolle. 2015 gründeten die drei Schlagerstars die Band und feierten schon nach kurzer Zeit unglaubliche Erfolge, füllten Hallen und es regnete Gold- und Platinauszeichnungen. 2018 war dann plötzlich Schluss.

Seitdem hört man nichts mehr von Klubbb3. Die drei Schlagerstars gehen ihren jeweils eigenen Weg. Offiziell soll es auch erstmal kein Comeback geben. „Auf absehbarer Zeit ist kein Comeback von KLUBBB3 geplant“, so das Management der Schlagerband Anfang des Jahres gegenüber schlager.de. Doch Jan Smit gibt seine Fans nun einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer.

Heimliches Treffen mit Florian Silbereisen: Jan Smit verrät, wie es mit Klubbb3 weitergeht

Während das Management ein Band-Comeback also offiziell erstmal ausschließt, scheint sich hinter den Kulissen einiges abzuspielen. Laut „Meine Melodie“ soll es nämlich ein geheimes Treffen zwischen Jan Smit, Florian Silbereisen und Christoff De Bolle gegeben haben. „Ich habe Florian und Christoff gesagt, dass sich Klubbb3 noch mindestens ein Jahr im Kühlschrank hält“, so Jan Smit im Interview mit der Zeitschrift. Klingt fast so, als würde Klubbb3 im nächsten Jahr wieder aufgetaut werden.

Wer nicht so lange warten kann, kann sich zumindest Florian Silbereisen im Fernsehen anschauen. Denn am 20. November sticht das ZDF-Traumschiff mit dem Schlagerstar als Kapitän wieder in See. Vor dem ZDF-Traumschiff läuft das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Davon könnte Florian Silbereisen profitieren. Räumt das Traumschiff dieses Mal Mega-Quoten ab? Verwendete Quellen: schlager.de, Meine Melodie